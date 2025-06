Indignación en Paraguay: hombre en silla de ruedas es atropellado y el conductor sale libre

Un hombre en silla de ruedas fue brutalmente atropellado por un conductor en estado de ebriedad mientras conducía por calles del departamento de Presidente Hayes en Paraguay.

El indigente caso sucedió durante la jornada del pasado sábado 21 de junio de 2025, y que quedó captado en video que recién se viralizó en las redes sociales, en donde ha generado una fuerte ola de indignación entre la opinión pública.

📌 Brutal arrollamiento a un hombre en silla de ruedas



♦️ La víctima fue identificada como Juan Ramón Vega (33), quien años atrás también habría sido atropellado, habiendo quedado en silla de ruedas tras ese hecho.



♦️ La hermana de Juan Ramón aseguró que el hombre se encuentra… pic.twitter.com/Axg9WJMXoq — NPY Oficial (@npyoficial) June 24, 2025

¿Qué le pasó a Juan Ramón Vega? El hombre atropellado fue identificado como Juan Ramón Vega, un hombre de 32 años, quien al momento del incidente se desplazaba por la vía pública en su silla de ruedas. El impacto fue tan violento que Juan fue arrollado y arrastrado varios metros, por lo que sufrió de múltiples heridas en distintas partes del cuerpo, y por las que actualmente permanece hospitalizado y con reporte de estado de salud delicado.

Atropellamiento de hombre en silla de ruedas: ¿Quién es el conductor responsable?

El responsable de este atropellamiento fue identificado como Eligio Acosta, un hombre que al momento del accidente conducía bajo los efectos del alcohol.

Aunque Acosta fue detenido esa misma noche, recuperó su libertad luego de rendir declaración ante las autoridades al día siguiente. Su vehículo permanece incautado en la sede policial, pero mientras se desarrolla la investigación, este sujeto ya anda en la calle.

🔴Conductor alcoholizado embistió a una persona en silla de ruedas en Benjamín Aceval😱



👉La víctima, Juan Ramón Vega (32), se desplazaba aparentemente sobre la banquina, cuando un vehículo lo embistió, arrojándolo varios metros y pasando por encima de él.



◾️El que guiaba el… pic.twitter.com/qeKMqLlRQV — Radio Uno 650 AM (@UNO650AM) June 25, 2025

Reacciones y demanda ciudadana ante el atropellamiento del hombre en silla de ruedas

El caso ha encendido un nuevo debate en Paraguay acerca de la aplicación de la justicia en accidentes viales que involucran a personas con discapacidad. Organizaciones civiles y usuarios en redes sociales exigen una sanción ejemplar, además de que han convocado a movilizaciones para pedir una reforma que evite la impunidad en este tipo de hechos.

Cabe decir que la agresión vial a una persona vulnerable y la rápida liberación del responsable han generado malestar social en Paraguay; la ciudadanía exige justicia y garantías para que casos como el de Juan Ramón Vega no queden impunes ni se repitan en un futuro.

Familia exige justicia: prisión preventiva

La familia de Juan Ramón Vega ha alzado la voz, exige que el conductor enfrente su proceso en prisión preventiva y no en libertad, argumentando que el atropello no fue un simple accidente, sino un acto de irresponsabilidad criminal que pudo haber terminado en tragedia: No es justo que una persona en ese estado arruine la vida de otro y salga libre como si nada”, expresó un familiar de la víctima.