Los equipos de emergencia en Indonesia enfrentaron una compleja y angustiante operación de rescate tras la caída de la turista brasileña Juliana Marins en el monte Rinjani, el segundo volcán más alto del país.

Marins, de 26 años de edad, realizaba una caminata junto a cinco amigos y un guía en la mañana del sábado 21 de junio de 2025, cuando resbaló y cayó por un precipicio cercano al cráter del volcán, según confirmaron las autoridades locales.

¿Qué pasó en el rescate de Juliana Marins?

Según el jefe del equipo de rescate, Muhammad Hariyadi, el terreno sumamente empinado y la densa niebla complicaron las labores de búsqueda. A pesar de los esfuerzos, fue imposible acceder rápidamente a la zona donde se encontraba la joven.

Imágenes captadas por drones y videos grabados por otros senderistas mostraron a Marins viva y angustiada poco después del accidente, lo que aumentó la esperanza inicial de hallarla con vida.

No obstante, la ubicación precisa de la turista se volvió incierta conforme pasaban las horas. El domingo 22 de junio, las autoridades reportaron que Juliana Marins ya no estaba en el mismo lugar visto anteriormente y no respondió a los llamados. El uso de drones térmicos también se dificultó a causa de las condiciones climáticas.

Familia de Juliana Marins confirma su fallecimiento

No fue sino hasta el martes 24 de junio de 2025, tras cuatro días de intenso trabajo en condiciones adversas, que los equipos de rescate lograron finalmente localizar el cuerpo de Juliana Marins, tras descender 600 metros por un barranco.

El operativo contó con la participación de 48 profesionales de distintas agencias, así como representantes de la Embajada de Brasil y autoridades de Indonesia.

La familia de la joven emitió un comunicado en redes sociales confirmando el trágico desenlace: “Con gran tristeza, les informamos que no sobrevivió. Seguimos muy agradecidos por todas las oraciones, mensajes de cariño y apoyo que hemos recibido”.

¿Qué es el monte Rinjani?

El monte Rinjani, ubicado en la provincia de West Nusa Tenggara, es un destino muy popular entre excursionistas locales y extranjeros, aunque la zona es conocida por su peligrosidad.

Dicho volcán tiene 3 mil 726 metros de altura y es popular entre los turistas que buscan aventuras. Sin embargo, no es la primera vez que un senderista muere en el lugar.

En el año 2022, un portugués murió cuando cayó por un precipicio en la cima del volcán. En mayo de 2025, un visitante de Malasia también falleció durante la escalada a dicho lugar.

En los últimos cinco años, las autoridades locales han reportado al menos cinco muertes de viajeros que visitan el monte Rinjani.