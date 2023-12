VIDEO: Hombre y su perro amedrentan a vecinos en Coyoacán; temen represalias por denunciarlo

A través de videos difundidos, vecinos de la colonia Ejidos de San Francisco Culhuacán, en la alcaldía Coyoacán, de la Ciudad de México (CDMX), dieron a conocer las presuntas agresiones por parte de un hombre y a su perro.

De acuerdo con residentes, el hombre de aproximadamente 45 años de edad, quien ha atacado a varios vecinos con un perro de la raza pastor alemán agredió a un joven este jueves 28 de diciembre, por lo que procedieron a realizar una denuncia ante el Ministerio Público.

Dueño del perro fue detenido

Tras recibir la denuncia, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad (SSC) de México (CDMX), detuvieron al sujeto y lo presentaron ante las autoridades ministeriales, mientras que el perro quedó al cuidado de la Brigada de Vigilancia Animal (BVA).

Debido a las presuntas acciones cometidas, el sujeto fue remitido al Centro de Sanciones Administrativas, mejor conocido como “El Torito”; sin embargo, su tiempo tras las rejas finalizará hasta este sábado 30 de diciembre. Ante tal panorama, los vecinos temen que el dueño del perro tome represalias por la denuncia.

Vecinos señalan que tiene varias denuncias en su contra

Por tal motivo, realizaron una protesta y cerraron por varios minutos la esquina del Eje 3 y Apaches, en Culhuacán, para pedir medidas de seguridad y que el responsable no quede impune. Entre los vecinos se encontraba Diego García, la última víctima del perro y su dueño, quien se presentó con todo y gasas en sus heridas.

“Utiliza a su perro para agredir a la gente, no le importa la edad, no le importa el género. Tenemos igual a una vecinita que igual a su papá hace 10 años lo golpeó, tuvo un derrame cerebral, pero esta persona tiene 6 carpetas de investigación y nada más no proceden.”, denunció.

En el último video difundido, se observa como el dueño pasea sin correa a su perro, el cual le ladra a otros vecinos que paseaban a su perro. De igual forma se observa como sostiene un cinturón de forma amenazante contra los habitantes.