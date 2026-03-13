Declaran culpable al youtuber “Fer Italia” por violación de una menor de 16 años en Edomex

Una menor de 16 años fue víctima de violación en el Estado de México (Edomex) por un creador de contenido conocido como "Fer Italia", quien tras un proceso en su contra fue declarado culpable y está en espera de que se determine cuántos años de cárcel recibirá.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) obtuvo sentencia de condena en contra de Luis Fernando Padilla Manzo, tras acreditar su participación en el delito de violación en agravio de una adolescente de 16 años en Huixquilucan.

De acuerdo con el artículo 273 del Código Penal del Estado de México, el youtuber "Fer Italia" podría alcanzar una pena de hasta 20 años de prisión, por el delito de violación.

Creador de contenido "Fer Italia" agredió a menor en una casa

Los hechos por lo que fue detenido e investigado ocurrieron en agravio de una adolescente a quien habría agredido en dos ocasiones al interior de un domicilio localizado en la colonia Constituyentes de 1917 ubicado en el municipio de Huixquilucan.

La primera agresión se registró el 11 de enero de 2024, cuando "Fer Italia", con engaños, trasladó a la víctima a la vivienda referida, en donde habría cometido la violación.

Youtuber "Fer Italia" amenazó a menor con difundir imágenes íntimas de ella

La investigación señala que el 22 de marzo de 2024, el investigado presumiblemente amenazó a la víctima con difundir videos y fotografías supuestamente de índole sexual de ella, además de que de nueva cuenta la llevó al domicilio referido para agredirla sexualmente.

La Fiscalía del Edomex inició la investigación correspondiente y se giró una orden de captura contra este sujeto, quien fue aprehendido el 28 de agosto de 2024.

Así fue capturado el creador de contenido "Fer Italia"

Elementos de la Policía de Investigación, en conjunto con elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México (SSPC), a través de la Comisión Nacional Antihomicidio (CONAHO), lo detuvieron en una plaza comercial en Huixquilucan.

Luis Fernando Padilla Manzo, fue puesto a disposición de la Autoridad Judicial en el interior del Centro Penitenciario y de Reinserción Social Lic. Juan Fernández Albarrán, en Tlalnepantla, conocido como el penal de Barrientos.

Ahora un juez determinó su culpabilidad en este ilícito y señaló el próximo 17 de marzo como fecha para la continuación de audiencia para individualización de sanciones y definir cuántos años de cárcel recibirá el creador de contenido "Fer Italia".

Investigan a "Fer Italia" por agresión sexual a su expareja

Además de este caso, Luis Fernando Padilla Manzo, enfrenta un segundo proceso judicial, ya que se encuentra vinculado a proceso por el delito de violación en agravio de otra mujer, quien fuera su pareja.

Los hechos habrían sucedido el 22 de mayo de 2020, otro el 27 de marzo del año 2022 y la tercera agresión sexual la habría cometido el 10 de enero de 2023 en un inmueble ubicado en el municipio de Huixquilucan.

