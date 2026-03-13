Alerta en Coyoacán: Se desata fuerte incendio en una casa de Amsterdam 1928

Elementos de seguridad confirmaron el fuerte incendio en una casa habitación de la colonia Vistas del Maurel, en Coyoacán. Se activó la alerta de los cuerpos de emergencia alrededor de las 11 de la mañana de este viernes y comenzaron la movilización de unidades del Heroico Cuerpo de Bomberos a la zona.

El incidente se registra en un inmueble ubicado en la calle Ámsterdam 1928, casi esquina con México 1968, donde la magnitud del fuego ha generado una columna de humo negro perceptible desde diversos puntos de la demarcación y alcaldías vecinas.

¿Qué pasa en Coyoacán? Fuerte incendio alerta sobre Ámsterdam 1928

El Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) informó a las 10:39 horas que los Bomberos de la Ciudad de México y personal de Protección Civil ya se encuentran en el sitio realizando labores para controlar las llamas y evitar que se propaguen a viviendas colindantes.

Recomendaciones viales y alternativasDebido a la presencia de camiones cisterna y unidades de primera respuesta, la circulación en las calles cercanas a la zona del siniestro presenta cortes parciales. Las autoridades sugieren a los conductores:



Evitar el cuadrante de la calle Ámsterdam para no entorpecer las maniobras de los equipos de emergencia.

de la calle Ámsterdam para no entorpecer las maniobras de los equipos de emergencia. Alternativa vial: Utilizar la avenida México 1968 para desplazarse por la colonia Vistas del Maurel.

Utilizar la avenida para desplazarse por la colonia Vistas del Maurel. Prioridad de paso: Ceder el paso a las sirenas y torretas de las unidades que continúan arribando al punto del siniestro.

🚨 Los Bomberos de la CDMX ya están en el lugar del incendio en calle Ámsterdam 1928, Coyoacán. Se recomienda evitar la zona y seguir las indicaciones de las autoridades.#chismososdelazonasur#coyoacancdmx pic.twitter.com/x2KRy26ziI — chismosos de la zona sur (@Wendymg10) March 13, 2026

Hasta el momento no se cuenta con un reporte oficial sobre personas lesionadas o las causas que originaron el fuego al interior del domicilio. Se espera que en los próximos minutos las autoridades brinden una actualización sobre el estado del control del incendio y el saldo de los daños materiales.

*Información en desarrollo