Cae “El Padrino” por trata de personas: operaba en bar al norte de México

Un hombre identificado como Juvenal “N”, alias “El Padrino”, identificado como presunto líder de una organización internacional de trata de personas.

Fue capturado en Jalisco por elementos de la Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y Guardia Nacional.

“El Padrino” operaba desde un bar en Tijuana

Juvenal Jiménez Loza, alias “El Padrino”, cuenta con orden de aprehensión por delitos de trata de personas y delincuencia organizada.

De acuerdo con el reporte de las autoridades federales, este sujeto estableció su centro de operaciones en el bar “Adelitas” en Tijuana, Baja California.

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Así fue la captura de “El Padrino”, ligado a trata de personas

Trabajos de inteligencia permitieron identificar el municipio de Guadalajara como la principal zona de movilidad de este sujeto, por lo que se intensificaron los recorridos de seguridad y vigilancia.

Durante estas acciones, en la calle Nueva Escocia, los elementos detectaron a un individuo que coincidía con las características de la persona investigada.

Tras corroborar su identidad, los efectivos procedieron a su detención, le informaron sus derechos de ley y fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.

Hombre tenía a un menor encadenado en Jalisco

El 24 de enero de 2026 fue detenido por trata de personas en el municipio de Encarnación de Díaz,, Jalisco; en tanto, un adolescente de 15 años fue rescatado luego de permanecer privado de la libertad durante varios días, encadenado y con visibles signos de violencia al interior de un inmueble.

Los hechos ocurrieron el pasado 20 de enero, cuando elementos de la Guardia Nacional realizaban labores de vigilancia y observaron a un hombre en actitud sospechosa, ubicado cerca de una ventana rota y sosteniendo un tubo.

Al aproximarse e identificarse como autoridad, los agentes escucharon gritos de auxilio provenientes del interior del inmueble, por lo que entraron y localizaron a un adolescente de 15 años esposado y golpeado. El menor señaló directamente al detenido como la persona que presuntamente lo mantenía cautivo desde el pasado 12 de enero.

