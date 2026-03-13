El estado de salud confirmado del actor José Ángel Bichir tras lanzarse desde edificio en la Narvarte; ¿qué lesiones tiene?

José Ángel Bichir, actor de Matando Cabos e hijo de Odiseo Bichir, fue hospitalizado hoy 13 de marzo luego de que cayó desde el tercer piso de un edificio en la colonia Narvarte Poniente, en la Ciudad de México. De acuerdo con reportes preliminares, el hijo de Odiseo Bichir se habría lanzado del inmueble. ¿Qué pasó con el artista y cuál es su estado de salud? En Azteca Noticias te informamos.

Bichir, de 35 años de edad, fue hallado en la parte baja de un complejo de departamentos localizado en la calle Uxmal y la avenida Xola, en la alcaldía Benito Juárez.

El actor José Ángel Bichir cayó desde un edificio en la colonia Narvarte.|Especial

¿Cuál es el estado de salud del actor José Ángel Bichir?

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) tomaron conocimiento de lo ocurrido a las 12:14 horas, luego de que a través de la frecuencia de radio fueron informados sobre una persona que había caído desde un edificio.

Paramédicos que arribaron al sitio atendieron al actor José Ángel Bichir y lo diagnosticaron con fractura de cara y abdomen agudo. El artista, que ha compartido créditos con Belinda, fue trasladado a un hospital para su atención médica especializada, debido a la gravedad de sus lesiones.

Al lugar llegó una mujer que se identificó como Patricia y dijo ser la madre del actor de Morirse en Domingo, de quien comentó que tomaba medicamento controlado.

#Urgente | El actor José Ángel Bichir se aventó desde un tercer piso en un inmueble ubicado en calle Uxmal, casi esquina con eje 4 sur Xola, en la colonia Narvarte, alcaldía Benito Juárez.



Los equipos de emergencia lo valoraron y estabilizaron; posteriormente fue trasladado al… pic.twitter.com/gjZsh850LQ — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 13, 2026

¿Qué pasó con el hijo de Odiseo Bichir en la Narvarte?

De acuerdo con los primeros reportes, el integrante de la dinastía Bichir habita en el tercer piso del edificio de la colonia Narvarte Poniente, desde el cual, al parecer, se lanzó al vacío. Los agentes que se presentaron en el lugar informaron al agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México sobre el caso de José Ángel para las indagatorias correspondientes.

Una mujer contó a los policías que un hombre cayó en su espacio de área común, pero desconocía que fuera vecino del inmueble de la alcaldía Benito Juárez. La Fiscalía de la CDMX inició una investigación por el delito de lesiones culposas.

La madre del actor José Ángel Bichir contó que tomaba medicamento controlado.|Especial

Mientras que el 15 de julio de 2025, una mujer de 33 años de edad murió luego de que presuntamente cayó del piso 15 de un edificio ubicado en la zona de Polanco, alcaldía Miguel Hidalgo.

Los hechos ocurrieron esta tarde en un edificio ubicado en la calle Hesíodo, de la colonia Polanco IV Sección. De acuerdo con los primeros reportes, la mujer veía la televisión en su departamento, cuando de pronto saltó por la ventana en el edificio ubicado en esquina con la calle Arquímedes, muy cerca del acceso a la estación Polanco de la Línea 7 del Metro.

Mujer muere tras caer de un edificio en Patriotismo

El 19 de febrero de 2026, una mujer murió tras presuntamente arrojarse de un edificio de ocho pisos en la colonia Hipódromo Condesa, en la alcaldía Cuauhtémoc.

Policías adscritos al sector Roma atendieron el reporte de una mujer que habría caído desde un edificio. Paramédicos que arribaron al sitio confirmaron que la mujer ya no contaba con signos vitales y las autoridades correspondientes iniciaron las diligencias ministeriales.