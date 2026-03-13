tva (1).png

Metro CDMX: ¿Qué pasó en la Línea 3? EN VIVO

Que no te tome por sorpresa algún percance en el Metro CDMX hoy 13 de marzo 2026; Azteca Noticias te comparte el avance de las 12 Líneas EN VIVO, este viernes.

Metro CDMX: Avance de trenes
Actualizaciones en vivo del avance del Metro CDMX.|Metro CDMX

No llegues tarde a tus actividades cotidianas; si viajas en el Metro CDMX este viernes, Azteca Noticias monitorea para ti el avance de las 12 Líneas EN VIVO.

¡Vagones llenísimos! Esto ocurre en la Línea 3

Usuarios reportan alta afluencia en la línea 3 del Metro CDMX a minutos de la apertura. Si viajas dirección Universidad, toma tus precauciones.

