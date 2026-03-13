Metro CDMX: ¿Qué pasó en la Línea 3? EN VIVO
Que no te tome por sorpresa algún percance en el Metro CDMX hoy 13 de marzo 2026; Azteca Noticias te comparte el avance de las 12 Líneas EN VIVO, este viernes.
No llegues tarde a tus actividades cotidianas; si viajas en el Metro CDMX este viernes, Azteca Noticias monitorea para ti el avance de las 12 Líneas EN VIVO.
¡Vagones llenísimos! Esto ocurre en la Línea 3
Usuarios reportan alta afluencia en la línea 3 del Metro CDMX a minutos de la apertura. Si viajas dirección Universidad, toma tus precauciones.
#MetroAlMomento— MetroCDMX (@MetroCDMX) March 13, 2026
Las Líneas 3, 12 y A registran alta afluencia. Se envían trenes vacíos hacia estaciones con mayor demanda para agilizar la operación.
Personal del Sistema brinda apoyo en andenes para mejorar el flujo de personas usuarias.
