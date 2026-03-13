¡Toma previsiones! Tres estaciones de la Línea 2 del Metro cerrarán este lunes 16 de marzo

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro CDMX ha lanzado un aviso urgente para los millones de usuarios que dependen de la Línea 2. Este próximo lunes 16 de marzo, tres de las estaciones con mayor afluencia en el tramo que conecta el sur con el Centro Histórico permanecerán cerradas debido a trabajos de modernización y mantenimiento preventivo. Se trata de las estaciones San Antonio Abad, Chabacano y Viaducto, las cuales suspenderán actividades desde el primer minuto del servicio.

Esta interrupción ocurre en una fecha estratégica, aprovechando el puente por el natalicio de Benito Juárez, con el fin de afectar al menor número posible de trabajadores; sin embargo, para quienes deben laborar o planean visitar el centro de la capital en su día de descanso, el cierre representa un desafío logístico considerable.

¿Cómo funcionará el servicio este lunes 16 de marzo?

Debido a que las tres estaciones se encuentran en un tramo continuo, el Metro operará bajo un esquema de dos circuitos independientes. Esto significa que los trenes no recorrerán la línea de punta a punta, sino que llegarán a terminales provisionales y darán la vuelta:



Circuito Norte: De la terminal Cuatro Caminos hasta la estación Pino Suárez .

De la terminal hasta la estación . Circuito Sur: De la estación Xola hasta la terminal Tasqueña.

#AvisoMetro Con la finalidad de continuar con los trabajos de mejora en la Línea 2, el lunes 16 de marzo permanecerán cerradas las estaciones San Antonio Abad, Chabacano y Viaducto, desde inicio de servicio.



Al ser día festivo, la operación de los trenes en la red iniciará a… pic.twitter.com/9xA0QOy3ci — MetroCDMX (@MetroCDMX) March 13, 2026

Es fundamental que los pasajeros tomen en cuenta que el tramo comprendido entre Pino Suárez y Xola quedará sin servicio de trenes. Para cubrir este vacío, se espera el apoyo de unidades de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP), aunque las autoridades recomiendan salir con al menos 30 minutos de anticipación para compensar el tiempo de transbordo y el tráfico en superficie.

¡Ojo con los horarios de día festivo!

Al ser el lunes 16 de marzo un día de descanso oficial, el horario de apertura se ajustará al calendario de días festivos. El servicio en toda la red iniciará a las 7:00 horas y concluirá a las 24:00 horas.

Para los ciclistas, esta jornada tiene una pequeña ventaja: se aplicará el programa "Tu bici viaja en Metro", permitiendo el ingreso con bicicletas durante todo el horario de operación, siempre y cuando se utilicen los coches extremos y se evite obstruir el paso de otros usuarios.