¡Cayó uno! Detienen a implicado en el robo con mazos de plaza en Patriotismo

Menos de 24 horas después del asalto a una tienda departamental en el cruce de las avenidas Patriotismo y Puente de La Morena, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX) confirmaron la detención de uno de los presuntos responsables. El sujeto, identificado como Gustavo Adolfo "N", de 40 años, fue interceptado mientras intentaba escapar a bordo de una camioneta blanca con placas del Estado de México.

El robo ocurrió la noche del jueves 12 de marzo, cuando un grupo de al menos cuatro sujetos ingresó al establecimiento en la colonia San Pedro de los Pinos. Utilizando mazos, rompieron las vitrinas del área de electrónica para sustraer diversos dispositivos y huir rápidamente del sitio.

Persecución en Tlalpan: Así fue la captura del ladrón de Patriotismo

El seguimiento por parte de los monitoristas del C2 Sur permitió rastrear la trayectoria de la camioneta involucrada en tiempo real. Los oficiales en campo iniciaron una persecución que culminó sobre la Calzada de Tlalpan, a la altura de la calle Correspondencia, en la colonia Álamos.

Al realizar una revisión preventiva al vehículo y al conductor, los agentes aseguraron los siguientes objetos:



Mercancía recuperada: Cinco teléfonos celulares que aún portaban las etiquetas de la tienda departamental afectada.

Cinco teléfonos celulares que aún portaban las etiquetas de la tienda departamental afectada. Herramientas del delito: Dos mazos y un martillo, presuntamente utilizados para romper los cristales de las vitrinas.

Dos mazos y un martillo, presuntamente utilizados para romper los cristales de las vitrinas. Sustancias ilícitas: 30 envoltorios con un vegetal verde y seco, con características propias de la marihuana.

🚨 Detienen a presunto implicado en robo a tienda departamental



Policías capturaron a Gustavo Adolfo “N” tras el robo ocurrido la noche del jueves en Avenida Patriotismo, en la Ciudad de México.



Al detenido le aseguraron cinco celulares, mazos, un martillo y una camioneta. pic.twitter.com/pigN7sJNW4 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 13, 2026

Buscan a los cómplices tras el robo en plaza de Patritismo

A pesar de la detención de Gustavo Adolfo "N", las investigaciones continúan abiertas para localizar a los otros tres sujetos que participaron en el asalto. El gerente de la tienda proporcionó detalles sobre el modus operandi de la banda, mencionando que la irrupción fue rápida y violenta, enfocada exclusivamente en el área de telefonía.

Videos difundidos en redes sociales captaron los momentos previos a la huida, donde se observa a los implicados movilizándose con el botín; en una de las grabaciones, se aprecia incluso cómo uno de ellos tropieza durante el escape.

Por ahora, el detenido y los objetos asegurados fueron puestos a disposición del Ministerio Público, quien integrará la carpeta de investigación por el delito de robo a negocio con violencia y determinará su situación jurídica.

