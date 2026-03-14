VIDEO: Detienen a uno más por lanzar piedras a conductores en Circuito Interior

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, dio a conocer la detención de otro hombre presuntamente involucrado en lanzar piedras contra vehículos que circulaban sobre Circuito Interior en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Con esta captura, ya suman varias acciones de las autoridades contra personas señaladas de causar daños a los conductores en la importante vialidad de la capital.

Capturan a sujeto de 44 años por lanzar piedras sobre Circuito Interior

Durante esta semana, elementos de la SSC detuvieron a dos hombres señalados como responsables de causar daños a vehículos en pleno Circuito Interior, una de las arterias más transitadas de la ciudad.

En el caso más reciente, monitoristas del C2 Poniente detectaron en tiempo real a un sujeto que lanzó un objeto hacia el arroyo vehicular desde un puente ubicado a la altura de la calle Melchor Ocampo, en la colonia Polanco Quinta Sección.

#AlMomento | Fue detenido otro presunto responsable de aventar piedras a los autos que circulaban sobre Circuito Interior.



Las cámaras de seguridad captaron cuando lanzó un objeto hacia el arroyo vehicular desde el puente que se encuentra a la altura de la calle Melchor Ocampo,… pic.twitter.com/pPufUh7SdU — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 13, 2026

Tras recibir el reporte, policías que se encontraban realizando recorridos en la zona acudieron al lugar y detuvieron al hombre, de 44 años de edad, señalado como posible responsable de arrojar piedras a los automóviles que circulaban por la vialidad.

#BoletínSSC | #DETENIDO | Resultado del monitoreo y seguimiento a través de las cámaras de videovigilancia de los #C2 y en atención a diversas denuncias ciudadanas, policías de la #SSC detuvieron, en la alcaldía @AlcaldiaMHmx, a un sujeto posiblemente involucrado en causar daños… pic.twitter.com/KwVaSIn2NA — SSC CDMX (@SSC_CDMX) March 13, 2026

La SSC indicó que mantiene la vigilancia mediante el monitoreo de cámaras de los Centros de Comando y Control (C2), además de atender las denuncias ciudadanas para prevenir delitos y accidentes en las principales vialidades de la ciudad.

¡Con las manos en la masa! Detienen a hombre por lanzar objetos contra conductores

El primer caso se registró cuando monitoristas del C2 Poniente detectaron a un sujeto que lanzaba objetos desde un puente peatonal hacia los carriles con dirección al sur de Circuito Interior.

Tras el reporte, policías se movilizaron hacia el cruce con Paseo de la Reforma, donde localizaron a una conductora cuyo automóvil blanco presentaba daños en los faros de niebla . La mujer explicó a los oficiales que, aunque intentó frenar al ver caer el objeto, no pudo evitar el impacto que provocó los daños en su vehículo.

Luego de la denuncia, las cámaras de videovigilancia continuaron con el seguimiento del sospechoso hasta ubicarlo en la colonia Bosque de Chapultepec Primera Sección, dentro de la alcaldía Miguel Hidalgo.

En ese punto, policías de la Secretaría de Seguridad detuvieron al hombre, de 29 años de edad, quien se identificó como ciudadano hondureño y fue señalado directamente como el probable responsable de arrojar la piedra que dañó el vehículo minutos antes.