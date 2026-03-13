Héroes: Rescatan a niño que sufría convulsiones en carriles centrales de Viaducto

Una escena de tensión y alivio total se vivió esta mañana sobre el Viaducto Río Piedad, una de las arterias viales más importantes de la CDMX, luego de que una madre pidiera ayuda y provocara una movilización de cuerpos de emergencia para atender el caso.

Se trataba de un menor de 10 años de edad, quien sufrió una crisis convulsiva mientras viajaba en un vehículo particular, lo que obligó a una intervención inmediata en una vía donde detenerse representa un peligro constante de colisión.

¿Qué pasó en Viaducto Río Piedad? Niño se convulsiona e ingresa ambulancia del ERUM

Los hechos se registraron a la altura de la avenida Coyoacán, en la colonia Del Valle Centro, alcaldía Benito Juárez. En ese punto, una mujer de 46 años solicitó el apoyo de oficiales de la Subsecretaría de Control de Tránsito que realizaban labores preventivas, informando que su hijo presentaba una crisis de salud crítica

Dada la ubicación del vehículo en un área de difícil acceso, el protocolo de atención requirió una logística inusual para una vía primaria. Los policías de Tránsito implementaron un dispositivo de seguridad para reducir la velocidad de los automovilistas y desviar la circulación mediante el uso de conos.

Esta medida permitió que la ambulancia del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) realizara una maniobra de alto riesgo: ingresar en reversa a los carriles centrales.

El objetivo era llegar lo más pronto posible al automóvil donde el menor se encontraba en el asiento trasero. La operación implicó la reducción de carriles en una arteria que no detiene su marcha, requiriendo precisión absoluta para evitar un percance vehicular mayor.

Video del rescate a un menor que se convulsionaba sobre Viaducto:

Una vez que la unidad de emergencia logró posicionarse, los paramédicos corrieron hacia el vehículo particular para iniciar las maniobras de auxilio. Tras contener y estabilizar al niño, el personal médico realizó la valoración técnica:



Datos del Menor: Niño de 10 años, con probable crisis convulsiva y que requirió labores de estabilización en en sitio; afortunadamente no requirió traslado médico a un nosocomio.

#TarjetaInformativa | #Tránsito | Tras atender un reporte de la ciudadanía, efectivos de la Subsecretaría de Control de #Tránsito de la #SSC coordinaron los servicios de emergencia correspondientes, para atender a un menor de edad que sufrió una crisis convulsiva mientras viajaba… pic.twitter.com/5RDvmmZzgG — SSC CDMX (@SSC_CDMX) March 13, 2026

Tras verificar que el menor se encontraba fuera de peligro y sus signos vitales estaban estables, los paramédicos determinaron que no era necesario el traslado a un hospital. La madre agradeció el despliegue de los rescatistas y se retiró del lugar en su propio vehículo.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) recordó que el personal de tránsito cuenta con capacitación básica en primeros auxilios y exhortó a los habitantes de la Ciudad de México a reportar cualquier emergencia médica en la red vial a través del número 911.