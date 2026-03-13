FGR desarticula red dedicada al tráfico de migrantes en Ciudad Juárez, Chihuahua

La ruta pasaba por Ciudad Juárez. Ahí, de acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), operaba una organización dedicada al tráfico de migrantes que buscaban llegar a Estados Unidos por el cruce hacia El Paso, Texas.

La investigación avanzó a partir de trabajos de inteligencia realizados por la Agencia de Investigación Criminal (AIC), en coordinación con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México y con colaboración internacional de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP).

#FGRInforma | Trabajos exhaustivos de inteligencia entre la @FGR_AIC, el @GabSeguridadMX y la colaboración internacional de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, permitieron identificar a una organización dedicada al tráfico de personas migrantes, provenientes de… pic.twitter.com/Zsibs5ip43 — FGR México (@FGRMexico) March 13, 2026

Con esos elementos, la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) abrió una indagatoria por delincuencia organizada con fines de cometer tráfico de personas, una línea de investigación que derivó en órdenes de aprehensión contra cinco personas.

Así operaba la red, según la FGR

La FGR señaló que esta organización estaba dedicada al tráfico de migrantes provenientes de Guatemala con destino final en Estados Unidos.

El objetivo era ingresarlas de manera ilegal por el cruce de Ciudad Juárez, Chihuahua, hacia El Paso, Texas, una de las zonas fronterizas más vigiladas y también una de las más utilizadas en operaciones de tráfico de personas.

Según la información obtenida durante la investigación, el grupo tenía su principal zona de operación en Ciudad Juárez, aunque también tenía alcances en la Ciudad de México.

Desde 2024 usaban casas de seguridad para resguardar a migrantes

Uno de los hallazgos de la indagatoria fue que la organización, presuntamente, contaba desde 2024 con 'casas de seguridad'.

En esos inmuebles mantenían albergadas a los migrantes mientras se concretaba su entrada ilegal a territorio estadounidense, de acuerdo con la Fiscalía.

Ese dato fue clave para robustecer la investigación y solicitar órdenes para catear varios domicilios de Chihuahua.

#FGRInforma | Trabajos exhaustivos de inteligencia entre la @FGR_AIC, el @GabSeguridadMX y la colaboración internacional de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, permitieron identificar a una organización dedicada al tráfico de personas migrantes, provenientes de… pic.twitter.com/Zsibs5ip43 — FGR México (@FGRMexico) March 13, 2026

¿Quiénes fueron detenidos en el operativo de la FGR en Ciudad Juárez?

Tras obtener las autorizaciones judiciales, las autoridades realizaron cinco cateos en domicilios ubicados en Ciudad Juárez.

Durante estas acciones se cumplimentaron órdenes de aprehensión contra José Isaac, José Ramón, José, Luis y Gonzalo 'N', alias 'El Gori', identificado como posible líder de la organización.

La Fiscalía indicó que los detenidos son investigados por su probable responsabilidad en el delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer tráfico de personas.