Homero Aridjis presenta “Self-portrait in the zone of silence”

El Instituto Cervantes de Nueva York fue el sitio donde el poeta y escritor Homero Aridjis presentó “Self-portrait in the zone of silence”, inspirada en su novela de 2002 «La zona del silencio», una colección de poemas que fue traducida al inglés.

Esta obra de Aridjis logró traducir su búsqueda por la transformación espiritual a través de encuentros con animales míticos, fantasmas familiares, los oprimidos de México, santas, escritores como Jorge Luis Borges y Philip Lamantia, y ángeles desnudos en el metro.

Otros elementos del libro incluyen homenajes a Goya y Heráclito, así como denuncias a narcotraficantes y personajes políticos, e inolvidables paisajes imaginados.

La presentación inició Daniel Shapiro, conferencista del City College de Nueva York y editor de la revista Literature and Arts of the Americas, quien introdujo a Aridjis y la obra (escrita en 2002, pero publicada en inglés recientemente), no sin antes mencionar los premios del poeta y sus hitos laborales como ser embajador de México en los Países Bajos y en Suiza, así como conservacionista

el deseo de ser uno mismo/ the desire to be oneself



El conversatorio inició con Homero Ardijis leyendo algunos de los poemas al español, mismo que fueron recitados en inglés por el actor Michael Wiener como “Muerte Madrina” y “Autrorretrato con manos”.

Rubén Gallo, profesor de literatura americana de Princeton, participó en el conversatorio de la obra de Aridjis, en donde señaló que la niñez y juventud en Contepec, Michoacán, que el autor vivió impactaron su obra. Homero señaló que muchos de sus poemas son autobiográficos y señaló que el evento que le cambió y encausó su vida fue un disparo del que se salvó de “milagro”, a pesar de pasar ocho horas sin atención médica. Su larga recuperación le permitió meterse en el mundo de la literatura.

Gallo señaló que las versiones traducidas de sus obras conservan la esencia de Contepec de la década de los cincuenta y la Ciudad de México de los sesenta, como el poema “El poeta beatífico”, que también habla de Phillip Lamantia.

La presentación y conversatorio finalizó con la lectura del poema “Autobiografía en La Zona del Silencio”, que habla del envejecer, y de la que Aridjis explicó que está nombrada como un sitio en Durango y Chihuahua, México, un lugar místico y extraño.