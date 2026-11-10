A dos meses del homicidio del tecladista de Camilo Séptimo, banda lanza canción en su memoria

70 días han pasado desde que Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo, fue asesinado con su familia en un departamento en el municipio de Atizapán, Estado de México.

El 1 de septiembre de 2026 perdieron la vida Ana Paula Barragán, su esposa—quien tenía cuatro meses embarazada—, su hija de tres años y Aleyda Romero, joven de 21 años quien cuidaba a los dos hijos del matrimonio, mientras que otro hijo de 6 años sobrevivió al crimen.

En la casa también estaba sin vida una perra Golden Retriever, de un año aproximadamente, a quien amarraron y le dispararon.

¿Por qué mataron a Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo?

El multihomicidio de Atizapán ocurrió entre las 17:30 y las 19:40 horas del 1 de septiembre en un departamento del Fraccionamiento Grand Viure, ubicado en Bosque Esmeralda

Un día después fueron detenidos en distintos puntos Diego Sebastián “N” y Gerardo “N”.

El presunto responsable del crimen es un hombre identificado como Diego Sebastián “N”, quien era socio de negocios de Jonathan Meléndez, pues tenían negocios de renta de inmubles para hospedaje que ofrecían en internet mediante una plataforma.

La investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) apunta a que el móvil del crimen fue un robo.

Los detenidos, de acuerdo con la fiscaía, suponían que las víctimas poseían una importante cantidad de “criptomonedas”, y e iban por “una caja fría con cantidades millonarias de dólares en Bitcoins”.

Diego Sebastián “N” conocía a la víctima y esto permitió que pudiera entrar al departamento donde quedaron los cuerpos, mientras que Gerardo “N” habría manejado un automóvil para llegar al lugar y a quien supuestamente le pagarían 2 millones de pesos.

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Detenidos por el homicidio del tecladista de Camilo Séptimo. Detenidos por el homicidio del tecladista de Camilo Séptimo. (FGJEM)

Camilo Séptimo recuerda a “Honas” con canción tras ser asesinado

Dos meses después de la muerte del tecladista, la agrupación compartió el tema titulado “Kundalini”, en memoria de “Honas”, como era conocido de cariño, y su familia.

“En memoria de nuestro hermano Honas y de su hermosa familia, que aunque ya no habitan este plano, permanecen por siempre en nuestros corazones. KUNDALINI nació del amor, de la memoria y de esa luz que trasciende el tiempo y la ausencia. Es para quienes siguen siendo parte del Todo y viven en nosotros a través de cada recuerdo y cada enseñanza. Gracias por todo lo que nos enseñaste. Fuiste un gran maestro. Te extrañaremos por siempre… aunque, de alguna manera, sigues aquí“, publicó en redes sociales.