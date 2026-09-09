Reconstrucción de un crimen atroz: así mataron al tecladista de Camilo Séptimo en Atizapán

Diego Sebastián "N" y Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo, tenían negocios en el giro de la renta de inmuebles para hospedaje. Aquella relación terminó mal: el músico fue asesinado con su familia, su perra y una joven que cuidaba a sus hijos. Hoy su socio es el presunto responsable de este multihomicidio en Atizapán, Estado de México.

El 1 de septiembre de 2026 se registró uno de los crimenes más brutales dentro de un departamento de una torre residencial al interior del Fraccionamiento Grand Viure, ubicado en Bosque Esmeralda. La razón: robarle al músico una caja fría con millones de dólares en Bitcoins, de acuerdo con la investigación de las autoridades.

¿Quiénes son las víctimas del multihomicidio de Atizapán?

Los hechos ocurrieron la tarde de ese día, pero las autoridades supieron de lo sucedido horas después luego de la alerta de un amigo del tecladista, a quien le advirtió que si no sabía de él en las horas próximas del día, llamara a la policía.

Información preliminar daba cuenta de la crueldad de lo que pasó dentro de aquel departamento. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México dio a conocer un día después del crimen datos que después fueron aún más fuertes.

El 2 de septiembre, la policía municipal de Atizapán de Zaragoza informó por la noche del hallazgo de cuatro personas muertas: una de ellas con cuatro meses de embarazo; era la esposa de Jonathan llamada Ana Paula.

Su pareja habría estado embarazada al momento del crimen.|Meléndez Honas | Instagram

Las otras víctimas era su hija de tres años y una joven de 21 años llamada Aleyda Romero, quien cuidaba a los dos hijos del matrimonio.

El segundo pequeño era un menor de 6 años de edad, quien sobrevivió al crimen y, de acuerdo con la última información, ya está con sus abuelos.

No solo ellos fueron asesinados. En la casa también estaba sin vida una perra Golden Retriever, de un año aproximadamente, a quien amarraron y le dispararon.

Cronología del multihomicidio de Atizapán: ocurrió en casi tres horas

Al día siguiente de lo ocurrido, se dio a conocer que todo sucedió aproximadamente entre las 17:30 y las 19:40 horas del 1 de septiembre de 2026.

Conforme la investigación avanzó, se puntualizaron datos de los hechos por los cuales hata ahora solo hay dos detenidos: Diego Sebastián "N" y Gerardo "N", un sujeto que condujo un automóvil para llegar a la casa de las víctimas, y a quien supuestamente le pagarían 2 millones de pesos por su ayuda.



1 de septiembre de 2026

La investigación estableció que el intervalo de muerte de las víctimas oscila de las 17:30 a las 20:00 horas, lapso que coincide con el tiempo en que Diego Sebastián “N” y Gerardo “N”

permanecieron al interior del Fraccionamiento Residencial Grand Viure, según los registros de entradas y salidas.

A las 17:23 horas, cámaras de seguridad grabaron la llegad de un automóvil Kia gris, conducido por Gerardo “N” quien era acompañado de Diego Sebastián “N”.

Este hombre fue visto a las 17:24 horas al interior de un elevador después de que Ana Paula, al saber que era socio del tecladista, autorizó por teléfono su acceso ya que ella no se encontraba en el lugar.

Cuando entró al departamento solo estaba Aleyda Romero y los dos perros de la familia del músico. Minutos después, a las 17:42 horas, llegó la esposa de Jonathan con sus hijos de 3 y 6 años en una camioneta Nissan X-trail negra y subieron al departamento.

Difunden video de Diego "N", presunto responsable del asesinato de Jonathan Meléndez, integrante de Camilo Séptimo, y su familia.



Las imágenes son del momento previo a llegar al departamento donde ocurrió el crimen.https://t.co/ExFnuMtG6p pic.twitter.com/gK0mYiJv60 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 2, 2026

A las 17:54 horas, Ana Paula contactó a un amigo de Jonathan para decirle que Diego Sebastián "N" había llegado, pues el tecladista y su amigo estaban jugando Padel, pero irían en camino a la casa.

Jonathan Meléndez llegó a las 19:28 horas en una camioneta Chevrolet Suburban blanca con su amigo, quien declaró:

“Al llegar, Jonathan se baja del carro, lo deja prendido, me bajo con él. Lo iba acompañar a entrar a su casa y me dijo: espérame aquí abajo, si no contesto pide ayuda. Pero en ese momento me percaté que me lo decía con un cierto miedo, al mandarle mensaje y no contestarme es que decido pedir ayuda en la caseta de vigilancia”.

A las 19:41 horas, una cámara de video grabó a Diego Sebastián “N” en el área de estacionamiento sin que previamente se le observe en el elevador que utilizó para subir al departamento, y a las 19:43 horas, el automóvil KIA en el que llegó salió del fraccionamiento con Gerardo "N", el hombre que lo llevó al departamento.

Para evitar la revisión del vehículo por parte de personal de seguridad privada del fraccionamiento, Diego Sebastián “N”, "le dijo a la chica de seguridad: cámara hija de tu pu…madre, abre la pluma que ya me tengo que ir; y le mostró un arma de fuego, por lo que al abrir personal de seguridad, es que me ve que estaba atrás de ella y me dice, tu pin… negrito, donde se te ocurra decir que me viste te voy a matar como a tus pin… amigos", de acuerdo con la investigación.

Las víctimas presentaban impactos de arma de fuego. Incluso, antes de ser asesinado, Jonathan Meléndez encaró a su socio y le dijo: “te voy a ching…, ya todos te vieron”, pero lo mató.



2 de septiembre de 2026

Gerardo "N" fue detenido en la calle Bosque de los Cipreses, de la colonia Los Héroes Tecámac, a las 07:47 horas del 2 de septiembre.

Diego Sebastián "N", de 51 años, fue detenido en la zona de La Marquesa, en el municipio de Ocoyoacac, sobre la carretera México-Toluca, a unos metros del Conalep plantel El Zarco, a las 09:25 horas del mismo día.



4 de septiembre de 2026

Diego Sebastián "N" y Gerardo "N" fueron trasladado desde el Complejo Central de la Fiscalía estatal en Toluca al penal de barrientos en el municipio de Tlalnepantla, Estado de México luego del plazo constitucional de 48 horas tras su arresto.



5 de septiembre de 2026

Un juez les impuso medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Será este miércoles 9 de septiembre cuando se lleve otra audiencia del caso.