Horario de Invierno 2021: AICM anuncia retraso de una hora en relojes

Ciudad de México.- El Aeropuerto Internacional Benito Juárez Ciudad de México (AICM) atrasará una hora en todos los relojes de sus pantallas que muestran información de vuelos, el próximo domingo 31 de octubre, para dar paso al Horario de Invierno, mismo que concluye el domingo 3 de abril de 2022.

Como cada año, el último domingo de octubre en punto de las 02:00 horas, se ajustará la hora en las 364 pantallas (258 en Terminal 1 y 106 en Terminal 2) y 35 videowalls que se encuentran en los pasillos de llegadas y salidas de pasajeros (ambulatorios), salas de última espera y espacios públicos del Aeropuerto.

Aerolíneas nacionales y extranjeras reprogramaron itinerarios

El AICM informó con anticipación, a través de una circular, sobre esta medida a las aerolíneas, prestadores de servicios, arrendatarios y subarrendatarios que operan en el aeropuerto, para que modifiquen todos sus dispositivos que marcan la hora.

Las aerolíneas nacionales y extranjeras reprogramaron con tiempo sus itinerarios de vuelo, de acuerdo con el nuevo horario e informarán a sus pasajeros del cambio.

Por voceo también se informará a los usuarios

Mediante el sistema de voceo, el Aeropuerto comunicará el cambio de horario a los usuarios, así como las medidas preventivas para evitar la propagación de COVID-19 como el uso obligatorio de cubrebocas, mantener sana distancia, lavarse contantemente las manos con agua y jabón o utilizar gel antibacterial.

El AICM destacó que el ajuste en la hora se realiza en cumplimiento de la disposición oficial establecida para tal efecto y en cumplimiento del Decreto del Horario Estacional de los Estados Unidos Mexicanos.

Aeropuertos de la Red ASA también ajustarán sus relojes

Este domingo 31 de octubre, a las 02:00 horas, la Red de Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) retrasará una hora los relojes en 13 de sus 19 terminales aéreas.

Los aeropuertos de la Red ASA que realizarán el ajuste en sus relojes son:

· Campeche

· Ciudad del Carmen

· Ciudad Victoria

· Colima

· Ixtepec

· Loreto

· Poza Rica

· Puebla

· Puerto Escondido

· Tamuín

· Tehuacán

· Tepic

· Uruapan

Matamoros y Nuevo Laredo realizaran cambio hasta el primer domingo de noviembre

Detalló que las terminales aéreas de Matamoros y Nuevo Laredo habrán de ajustar el huso horario en concordancia con los Estados Unidos, por encontrarse en la franja fronteriza, por lo que será hasta el primer domingo de noviembre cuando retrasen una hora sus relojes.

La disposición para el ajuste de relojes también aplica para las terminales aéreas de Cuernavaca, Querétaro, Palenque, Toluca y Tuxtla Gutiérrez, aeropuertos en los que ASA participa en sociedad.

En México Sonora y Quintana Roo NO cambian sus horarios

En territorio nacional los estados de Sonora y Quintana Roo no modifican sus horarios, el primero por estar regido por el UTC-7 (tiempo de la montaña o zona Pacífico) y, el segundo, por contar con el huso horario denominado Región Sureste, por lo que en estos estados no se aplicó el horario de verano en este 2021, de tal forma que los aeropuertos de Guaymas, Ciudad Obregón, Nogales y Chetumal no modifican su horario.