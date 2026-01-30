Estos son los horarios del Metro y Metrobús para el puente del 2 de febrero
¡No llegues tarde! Por el puente del Día de la Constitución, el transporte en CDMX tendrá horario de día festivo este lunes 2 de febrero. Checa aquí a qué hora abre el Metro y Metrobús.
Si tienes planeado salir este lunes 2 de febrero, toma tus precauciones. Debido a la conmemoración del aniversario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, oficialmente el 5 de febrero, pero recorrido al lunes, la red de Movilidad Integrada de la Ciudad de México operará con horario de día festivo, particularmente Metro y Metrobús de CDMX.
La Secretaría de Movilidad (SEMOVI) informó que los sistemas de transporte como el Metro, Metrobús y Trolebús modificarán sus horas de apertura y cierre. Aquí te dejamos la guía completa para que no te quedes varado.
Horario del Metro CDMX para el lunes 2 de febrero
El
Sistema de Transporte Colectivo
(STC) Metro operará con horario especial. Las 12 líneas de la red abrirán sus puertas dos horas más tarde de lo habitual en día laboral.
- Horario de servicio: De 07:00 a 24:00 horas.
- Bici en Metro: Al ser día festivo, se aplicará el programa "Tu bici viaja en Metro", por lo que podrás ingresar con tu bicicleta durante todo el horario de operación.
#AvisoMetro: El próximo lunes 2 de febrero el horario de servicio será de 7:00 a 24:00 horas, con motivo del aniversario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ocurrida el 5 de Febrero de 1917.— MetroCDMX (@MetroCDMX) January 29, 2026
¡Toma previsiones y planea tu viaje! 🚇 pic.twitter.com/c3roz5l4E2
Horarios del Metrobús, Trolebús y RTP
La red de transporte en superficie también tendrá ajustes. Es importante notar que el Metrobús comenzará a operar mucho antes que el Metro, siendo una buena alternativa para quienes madrugan.
- Metrobús: Operará de 05:00 a 00:00 horas.
- RTP (Red de Transporte de Pasajeros): De 07:00 a 00:00 horas.
- Tren Ligero: De 07:00 a 23:30 horas.
- Cablebús: De 07:00 a 23:00 horas.
Ojo con el Trolebús: Este sistema tendrá horarios diferenciados según la línea:
- Líneas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 9: De 06:00 a 23:30 horas.
- Líneas 10 (Elevado), 11 y 13: De 05:00 a 00:00 horas.
- Línea 12 (Aztecas): De 05:30 a 23:30 horas.
¡Planifica tus viajes! Te compartimos los horarios de la #RedMI para el lunes 2 de febrero. 🚇🚲🚡🚃🚋🚍 pic.twitter.com/CUashB5QrA— Secretaría de Movilidad CDMX (@LaSEMOVI) January 29, 2026
¿Habrá parquímetros y trámites vehiculares?
Si planeas moverte en auto o realizar trámites administrativos, hay buenas y malas noticias.
- ECOPARQ (Parquímetros): No operan. No será necesario realizar el pago por el servicio en las zonas de parquímetros.
- Módulos de Control Vehicular y Licencias: No operan. Las oficinas de la SEMOVI permanecerán cerradas, por lo que no podrás realizar trámites presenciales.
- ECOBICI: El servicio de bicicletas estará disponible de 05:00 a 00:30 horas, aunque los Centros de Atención a Usuarios (CAPU) permanecerán cerrados.