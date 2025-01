Hospital Civil de Oaxaca al borde del colapso: FIA recorre instalaciones para corroborar la falta de insumos

El Hospital Civil de Oaxaca, uno de los principales centros médicos de la entidad, se encuentra sumido en una grave crisis que pone en riesgo la salud de miles de pacientes. La falta de insumos básicos , como agua potable, ha obligado a suspender cirugías y ha generado un clima de incertidumbre y desesperación entre pacientes, familiares y personal médico.

Un recorrido realizado por Fuerza Informativa Azteca (FIA) por las instalaciones del hospital reveló una situación alarmante. Pasillos desolados, quirófanos cerrados y pacientes desesperados son el panorama cotidiano en este nosocomio. Médicos y enfermeras denuncian la falta de medicamentos, material quirúrgico y otros insumos esenciales para brindar una atención médica adecuada.

José Alejandro Hernández, médico encargado de quirófanos, expresó su profunda preocupación ante la situación: “En toda mi carrera no he visto una situación tan precaria como esta”.

Por su parte, José Guadalupe Pérez, un paciente hospitalizado, compartió su frustración ante la falta de atención: “La verdad, no me gusta estar aquí. Estar acostado básicamente, y el saber que no tengo respuesta de cuando me pueda yo operar, pues, me frustra, no sé qué hacer en realidad…", menciona.

Familiares de los pacientes también expresaron su indignación ante la situación. Ana Patricia, cuya familiar requiere atención médica urgente, señaló que la falta de agua potable pone en riesgo la salud de los pacientes: “Mi paciente venía mal y necesitaba un lavado, pero no hay agua limpia. Es una irresponsabilidad”.

Crisis de agua agudizó la problemática en 2024

La crisis se agudizó en febrero pasado cuando el hospital se quedó sin servicio de agua potable durante más de 24 horas , lo que provocó la suspensión de cirugías y generó un grave riesgo sanitario. Aunque se han tomado medidas paliativas, como la adquisición de pipas de agua, la situación sigue siendo crítica.

Alberto Vásquez Sangermán, presidente de la Comisión Estatal de Arbitraje Médico, confirmó que la falta de insumos ha provocado retrasos en las cirugías programadas, lo que afecta la calidad de vida de los pacientes y genera un gran desgaste emocional para ellos y sus familiares.

Un sistema de salud en crisis

La crisis del Hospital Civil de Oaxaca es un reflejo de la situación crítica que atraviesa el sistema de salud en el estado . La falta de inversión, la corrupción y la mala gestión han llevado a este nosocomio, y a otros en la entidad, al borde del colapso.