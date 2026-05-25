Miles de conductores quedarán varados este 25 de mayo por el Hoy No Circula; consulta el calendario

Este lunes 25 de mayo, miles de automovilistas en la Ciudad de México y el Estado de México deberán volver a revisar placas, engomado y holograma antes de salir de casa. El programa Hoy No Circula continúa vigente como parte de las medidas ambientales para reducir contaminantes y evitar episodios de mala calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México.

La restricción vehicular aplica desde las 05:00 hasta las 22:00 horas y no respetarla puede terminar en una multa de varios miles de pesos, además del riesgo de que el vehículo sea remitido al corralón.

¿Qué autos no circulan este lunes 25 de mayo?

Para este lunes, el programa Hoy No Circula aplica a los vehículos con:



Engomado amarillo

Terminación de placas 5 y 6

Holograma 1 y 2

Los autos que cumplan con estas características no podrán circular en las alcaldías de la CDMX ni en diversos municipios conurbados del Estado de México durante el horario establecido.

La medida forma parte del calendario ambiental permanente implementado por autoridades capitalinas y mexiquenses para disminuir emisiones contaminantes, especialmente en temporadas donde aumentan las partículas suspendidas y el ozono.

Calendario del Hoy No Circula|Sedema

Horario del Hoy No Circula en CDMX y Edomex

El horario de restricción inicia a las 05:00 de la mañana y concluye hasta las 22:00 horas.

Fuera de ese periodo, los vehículos pueden circular normalmente, siempre y cuando no exista una contingencia ambiental extraordinaria decretada por las autoridades.

Uno de los errores más frecuentes entre conductores ocurre precisamente con el horario, ya que algunos consideran que la medida concluye por la tarde; sin embargo, la restricción permanece prácticamente todo el día.

Multa por no respetar el Hoy No Circula

Ignorar el programa puede salir caro. Las sanciones económicas van de 20 a 30 UMA, lo que representa aproximadamente entre 2 mil 300 y 3 mil 500 pesos.

Pero el gasto no termina ahí. En algunos casos, el vehículo puede ser enviado al depósito vehicular, lo que incrementa el costo por arrastre y estancia en el corralón.

Las autoridades han mantenido operativos de vigilancia tanto en avenidas principales como en vialidades secundarias, especialmente durante días laborales con alta carga vehicular.

Quién puede aplicar la infracciónEn la Ciudad de México, únicamente elementos de tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana están facultados para levantar multas relacionadas con el Hoy No Circula.

En el Estado de México, la sanción puede ser aplicada por agentes estatales o municipales, dependiendo de la jurisdicción donde ocurra la infracción.

Municipios del Edomex donde aplica el programa

Además de toda la CDMX, el Hoy No Circula opera en municipios mexiquenses como:



Ecatepec

Naucalpan

Tlalnepantla

Nezahualcóyotl

Toluca

Antes de salir este lunes 25 de mayo, revisar el holograma y las placas puede evitar multas, pérdida de tiempo y complicaciones innecesarias. Para muchos automovilistas, unos segundos de verificación hacen la diferencia entre llegar al destino o terminar detenido por incumplir el calendario ambiental.

