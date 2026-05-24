“Hasta donde tope": Maru Campos responde a citatorio de FGR y acusa protección a delincuentes

Maru Campos, gobernadora de Chihuahua, envió un mensaje trasser citada por la Fiscalía General de la República (FGR) por el narcolaboratorio encontrado en el municipio de Morelos y la presencia de agentes de la CIA en el estado.

La FGR informó que dicho citatorio es en seguimiento a la cadena de mando de las personas servidoras públicas que realizaron el operativo en la Sierra del Pinal, Chihuahua, los días 17 y 18 de abril pasados.

Maru Campos señala protección del gobierno a los delincuentes

La gobernadora por el Partido Acción Nacional (PAN) publicó un video en X donde respondió a la petición de la FGR, pero fue enfática al decir que existe una persecución política contra ella.

El llamado para que comparezca fue dado a conocer este sábado 23 de mayo de 2026, ante el cual aseguró que irá, pero señaló que desde el poder "protegen a los delincuentes y persiguen a quienes sí cumplimos con nuestro deber"

Morena defiende a "capa y espada" a Rocha Moya

La mandataria panista ha expresado que en Morena se defiende "a capa y espada" a Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa con licencia, acusado por Estados Unidos de supuestos nexos con el crimen organizado.

"Protegen a los delincuentes y persiguen a los que tratamos de cumplir con nuestro deber. Sí, la persecución política en mi contra continúa. Y, como siempre, seguiré dando la cara (...) hasta donde tope", expresó.

La mandataria recalcó que mientras a ella se le critica por desmantelar laboratorios y evitar que la droga llegue a las familias, al gobernador de Sinaloa con licencia se le protege institucionalmente.

Hoy recibí un citatorio de la FGR por el asunto del narcolaboratorio.



La persecución política en mi contra continúa: protegen a los delincuentes y persiguen a quienes sí cumplimos con nuestro deber.



Como siempre lo he hecho, seguiré dando la cara y luchando por tu familia y la… pic.twitter.com/3Yb3dWmasm — Maru Campos (@MaruCampos_G) May 24, 2026

FGR también citó a exfiscal de Chihuahua

De acuerdo con la FGR, también fue citado César Jáuregui Moreno, quien presentó su renuncia como fiscal general del estado de Chihuahua.

La salida del funcionario se dio el 27 de abril pasado luego de la

polémica por la muerte de dos agentes de Estados Unidos el 19 de abril, quienes presuntamente participaran en un operativo para desmantelar un narcolaboratorio en el municipio de Morelos.

🚨 César Jáuregui presentó su renuncia como fiscal general de #Chihuahua en plena conferencia de prensa, tras la polémica por la muerte de dos agentes estadounidenses el 19 de abril.



El caso, ligado a un presunto operativo contra un narcolaboratorio, desató críticas sobre la… pic.twitter.com/h8JA1yZ95r — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 28, 2026

Ambos acudirán para que les sea recabada la entrevista ministerial encaminada al esclarecimiento de los hechos que se investigan.

Ella deberá presentarse el próximo miércoles 27 de mayo, a las 10:00 horas en las instalaciones de la FGR en Chihuahua, pero del exfiscal no se indicó la fecha y lugar.