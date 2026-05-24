Inzunza promete ir a la FGR: oposición exige licencia y cuestiona su paradero

El senador de Morena, Enrique Inzunza Cázarez, reapareció en redes sociales para confirmar que acudirá a la citación de la Fiscalía General de la República (FGR), luego de que autoridades estadounidenses solicitaron acciones en su contra por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York.

Inzunza rechaza ampararse en el fuero constitucional

A través de su cuenta oficial, el legislador aseguró que enfrentará el proceso en México y rechazó ampararse en el fuero constitucional.

“El día de hoy, he recibido citación para comparecer ante la Fiscalía General de la República (FGR). Como lo aseguré desde un principio, atenderé personalmente y puntualmente dicho llamamiento. Seré abogado de mí mismo, amparado en mi probidad profesional y mi honradez personal”.

Inzunza añadió: “Soy un hombre de la República, de sus leyes y de sus instituciones, a las que he servido con honor, decoro y compromiso”.

El día de hoy, he recibido citación para comparecer ante la @FGRMexico.



Como lo aseguré desde un principio, atenderé personalmente y puntualmente dicho llamamiento. Seré abogado de mí mismo, amparado en mi probidad profesional y mi honradez personal.



Soy un hombre de la… — Enrique Inzunza (@InzunzaCazarez) May 23, 2026

El senador morenista ha insistido en que responderá ante las autoridades mexicanas; sin embargo, acumula tres ausencias consecutivas en sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. La situación ya provocó reclamos de legisladores de oposición y de aliados del oficialismo.

El diputado de Movimiento Ciudadano, Gibrán Ramírez Reyes, solicitó mediante un oficio dirigido a la presidenta de la Permanente y del Senado, Laura Itzel Castillo, que se informe si existe alguna justificación oficial para las inasistencias del legislador sinaloense.

A través de la red social X, Inzunza sostuvo que no recurrirá a la inmunidad procesal que le otorga su cargo.

“No me prevaldré de la inmunidad procesal que en razón de mi cargo me otorga el artículo 111 de nuestra Constitución, ni de la excepción que prevé para presentarse a la citación el artículo 90 del Código Nacional de Procedimientos Penales”.

Reaparece Rocha Moya en redes sociales

También el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, rompió el silencio tras varias semanas sin pronunciarse públicamente sobre el caso.

“Hoy, en horas de la mañana, recibí citatorio para comparecer ante la Fiscalía General de la República”, escribió Rocha Moya, quien afirmó que acudirá “con la frente en alto y con la certeza de que la verdad habrá de prevalecer”.

El pasado jueves, legisladores federales urgieron a Inzunza separarse del cargo para enfrentar las acusaciones sin afectar la imagen de la llamada Cuarta Transformación.

Desde el PT, su coordinador parlamentario advirtió que ningún integrante del movimiento debe “perjudicar ni dañar el proyecto de la 4T”.

Por su parte, la diputada panista Kenia López Rabadán cuestionó la ausencia tanto del senador como de su suplente: “¿Están de lado de la legalidad o están del lado de la corrupción?”.

El coordinador de los senadores del PRI, Manuel Añorve Baños, sostuvo que corresponde a Morena resolver la permanencia de Inzunza en la Comisión Permanente.

En paralelo, legisladores opositores también cuestionaron si el senador continuará recibiendo su dieta, luego de que la Unidad de Inteligencia Financiera congeló sus cuentas bancarias. La senadora priista Carolina Viggiano Austria afirmó que el morenista “debería dar la cara”.

En contraste, el diputado morenista Arturo Ávila Anaya consideró que separarse del escaño “es una decisión personalísima” y sostuvo que será la autoridad ministerial la que determine si existen responsabilidades penales.