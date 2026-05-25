¡Otro caso de censura! Abogada cercana a Morena lleva a tribunales a Irving Pineda tras exhibición de video incómodo

El periodista de TV Azteca, Irving Pineda, tendrá que presentarse el próximo 27 de mayo en una audiencia en el Reclusorio Oriente luego de ser denunciado por la abogada Mariana Gutiérrez, personaje ligado al círculo político de Morena y cercana al diputado Ricardo Monreal.

El motivo: haber difundido un video donde presuntamente se observa a la llamada “abogada de las estrellas” maltratando a un perro durante una fiesta.

El caso ya comenzó a levantar fuertes críticas por lo que varios abogados consideran una peligrosa utilización del aparato judicial para intimidar y silenciar a periodistas incómodos.

Caso Mariana Gutiérrez: de un video en Instagram a una audiencia judicial

La polémica estalló el pasado 10 de mayo, cuando Irving Pineda compartió en Instagram el video que involucraba a Mariana Gutiérrez en un supuesto caso de maltrato animal.

Sin embargo, contrario a lo que ahora intenta plantearse jurídicamente, el periodista no ocultó la postura de la abogada. Un día después publicó también su réplica y versión de los hechos en el mismo espacio digital.

Aun así, Mariana Gutiérrez decidió acudir ante un juez para solicitar medidas de protección de emergencia, mismas que fueron concedidas prácticamente de inmediato.

Y es ahí donde el caso deja de parecer un simple diferendo legal para convertirse en una discusión sobre censura.

📄 El despacho Vega, McGregor y Arellano confirmó que asumirá la defensa del periodista @IrvingPineda tras una solicitud de medidas de protección promovida en su contra.



La firma advirtió que el uso del sistema judicial contra comunicadores por su trabajo informativo debe… pic.twitter.com/Vuiv6bLsjH — LuisCardenasMX (@LuisCardenasMx) May 24, 2026

La medida que busca silenciar al periodista

Entre las restricciones impuestas se encuentra una que ha encendido alarmas dentro del gremio periodístico: Irving Pineda no podrá hablar públicamente sobre información relacionada con la abogada.

Es decir, no sólo fue denunciado por publicar un hecho de interés público, sino que además quedó impedido para responder, defenderse o seguir informando sobre el tema.

Para especialistas en derecho y libertad de expresión, este tipo de medidas representan un mecanismo de presión indirecta que puede terminar funcionando como censura disfrazada de protección legal.

Porque el mensaje es claro: publicar información incómoda sobre personajes cercanos al poder puede traer consecuencias judiciales inmediatas.

El poder político y los tribunales, otra vez bajo sospecha

El caso también vuelve a poner sobre la mesa la cercanía entre ciertos personajes ligados a Morena y el uso de recursos legales para frenar narrativas públicas adversas.

La rapidez con la que un juez concedió medidas restrictivas contra un periodista ha generado cuestionamientos sobre los criterios utilizados y sobre el riesgo de abrir la puerta a resoluciones que limiten el trabajo periodístico.

No se trata únicamente de una disputa entre una abogada y un comunicador. Lo que está en juego es el precedente que podría dejarse: que una figura con conexiones políticas consiga silenciar temporalmente a un periodista mediante órdenes judiciales.

