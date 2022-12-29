Estos autos no circulan el viernes 30 de diciembre en CDMX y Edomex

Este viernes 30 de diciembre el calendario del Hoy No Circula indica qué autos no circulan en la Ciudad de México (CDMX) y en la zona conurbada del Estado de México (Edomex), que son los que tienen el engomado azul, terminación de placa 9 y 0, holograma 1 y 2.

Las restricciones aplican desde las 5:00 a las 22:00 horas del viernes 30 de diciembre, en las 16 alcaldías de la CDMX y los 18 municipios conurbados del Edomex.

Qué días no circulan los autos foráneos

El calendario del Hoy No Circula explica cuáles autos foráneos no circulan según el día de la semana y el último dígito de su placa. Por ejemplo, si termina en 5 la placa, los autos no circulan los lunes.

Los foráneos no circulan todos sábados pues se consideran holograma 2, a menos de que verifiquen voluntariamente en la CDMX o Edomex. Adicionalmente de lunes a viernes de 5:00 a 11:00 horas.

Qué pasa si me agarran en el Hoy No Circula

La multa por violar las restricciones del Hoy No Circula es de aproximadamente dos mil pesos, según la legislación vigente en la CDMX. En el Edomex será de más de mil pesos aproximadamente.

Qué terminación de placas no circulan en el Edomex

Los autos no circulan, de acuerdo con el Hoy No Circula este viernes 30 de diciembre son los que tengan en los 18 municipios conurbados del Edomex son los que tienen engomado azul, terminación de placa 9 y 0, holograma 1 y 2.

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

¿Hay Doble Hoy No Circula en CDMX?

El Doble Hoy No Circula se aplica cuando se activa la Fase I de la contingencia ambiental en la Zona Metropolitana del Valle de México, principalmente la CDMX y el Edomex.

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) es la dependencia que anuncia a través de redes sociales su implementación tanto en la capital como en la zona metropolitana.

Este viernes 30 de diciembre no aplica el Doble Hoy No Circula, según autoridades.

Hoy No Circula Sabatino del 31 de diciembre

El Hoy No Circula Sabatino para el 31 de diciembre aplica para los autos con holograma 2 y los autos foráneos, ya que es el quinto sábado del mes.

¿Cómo saber si mi auto circula hoy?

El gobierno de la CDMX informa a través de la página Hoy No Circula qué autos no circulan con solo ingresar el número de holograma, además del último dígito de la placa se podrá conocer si el auto circula hoy.

Qué autos tienen que hacer la verificación