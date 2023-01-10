Estos autos no circulan el miércoles 11 de enero en CDMX y Edomex

El Hoy No Circula da a conocer a los conductores cuáles autos no circulan este miércoles 11 de enero en la Ciudad de México (CDMX) y los 18 municipios que conforman la zona conurbada del Estado de México (Edomex).

Los autos que deberán descansar el miércoles 11 de enero son los que tienen engomado rojo, terminación de placa 3 y 4, holograma 1 y 2 y deberán hacerlo de las 5:00 a las 22:00 horas, en las 16 alcaldías de la CDMX y los 18 municipios conurbados del Edomex.

Qué días no circulan los autos foráneos

El Hoy No Circula explica cuáles autos foráneos no circulan según el día de la semana y el último dígito de su placa. Por ejemplo, si termina en 5 la placa, los autos no circulan los lunes.

Los foráneos no circulan todos sábados pues se consideran holograma 2, a menos de que verifiquen voluntariamente en la CDMX o Edomex. Adicionalmente de lunes a viernes de 5:00 a 11:00 horas.

Qué terminación de placas no circulan en el Edomex

Los autos no circulan, de acuerdo con el Hoy No Circula durante el miércoles 11 de enero son los que tengan en los 18 municipios conurbados del Edomex son los del engomado rojo, terminación de placa 3 y 4, holograma 1 y 2

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

Qué pasa si me agarran en el Hoy No Circula

La multa por violar las restricciones del Hoy No Circula es de aproximadamente dos mil pesos, según la legislación vigente en la CDMX. En el Edomex será de más de mil pesos aproximadamente.

¿Cuándo hay Doble Hoy No Circula en CDMX?

La medida del Doble Hoy No Circula se aplica cuando en la Zona Metropolitana del Valle de México, principalmente la CDMX y el Edomex cuando se activa la Fase I de la contingencia ambiental

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) es la dependencia que anuncia a través de redes sociales su implementación tanto en la capital como en la zona metropolitana.

Durante este miércoles 11 de enero no aplicará el Doble Hoy No Circula.

Calendario del Hoy No Circula enero de 2022

Jueves 12 de enero: Vehículos con engomado verde, terminación de placa 1 y 2, holograma 1 y 2.

Viernes 13 de enero: vehículos con engomado azul, terminación de placa 9 y 0, holograma 1 y 2.

El calendario semanal del programa Hoy No Circula para CDMX y Edomex

Hoy No Circula Sabatino del 14 de enero

El Hoy No Circula Sabatino para el 14 de enero aplica para los autos con holograma 1, terminación PAR, por ser el segundo sábado del mes, además de todos los del holograma 2 y los autos foráneos.

¿Cómo saber si mi auto circula hoy?

El gobierno de la CDMX informa a través de la página Hoy No Circula qué autos no circulan con solo ingresar el número de holograma, además del último dígito de la placa se podrá conocer si el auto circula hoy.

Qué autos tienen que hacer la verificación



Los autos que tienen que hacer verificación vehicular durante enero en la CDMX y en el Edomex son los que tienen engomado amarillo, placas con terminación 5 y 6, según el calendario.

