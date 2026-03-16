“Empoderar al pueblo, no al régimen”: Embajador de EU lanza contundente mensaje sobre la crisis en Cuba

Las recientes protestas en Cuba, provocadas por apagones que se han vuelto cotidianos en la isla, reavivaron el debate internacional sobre la situación política y económica bajo el régimen cubano. En medio de este escenario, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, lanzó un mensaje directo que volvió a colocar el foco sobre la forma en que se brinda apoyo al país caribeño.

A través de sus redes sociales, el diplomático afirmó: “la mejor forma de ayudar al pueblo cubano es empoderándolo, no al régimen que los ha oprimido durante décadas”, esto a raíz de la inconformidad que se vive al interior de la isla.

Protestas en Cuba por apagones y crisis energética

La noche del viernes, el municipio de Morón, en la provincia de Ciego de Ávila, fue escenario de una manifestación espontánea. Centenares de personas salieron a las calles para protestar contra los constantes apagones que afectan no solo a esa localidad, sino a buena parte del país.

En medio de la oscuridad, muchos manifestantes utilizaron la luz de sus teléfonos celulares o los faros de vehículos para avanzar por las calles hasta la sede del Partido Comunista de Cuba, considerado por la Constitución de la isla como la fuerza política dirigente del Estado.

El episodio refleja el creciente malestar social que se vive en Cuba, donde la crisis energética, la escasez de alimentos y el deterioro económico han incrementado la presión sobre la población.

Donaciones mexicanas son vendidas por la dictadura cubana

A la par de las protestas, se reveló el destino de productos enviados como ayuda humanitaria desde México. Una investigación periodística documentó que algunos de esos alimentos, que en teoría debían ser distribuidos gratuitamente entre la población, están siendo vendidos en tiendas que operan únicamente en dólares.

Entre los productos identificados aparece el llamado “frijol del bienestar”, que habría sido enviado para apoyar a la población ante la crisis alimentaria. Sin embargo, testimonios recogidos en distintas provincias señalan que esos alimentos no llegaron a los canales de distribución pública, como la cartilla de racionamiento.

En cambio, han comenzado a aparecer en establecimientos vinculados al sistema comercial estatal y militar.

Parafraseando a @SecRubio, la mejor forma de ayudar al pueblo cubano es empoderándolo, no al régimen que los ha oprimido durante décadas. — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) March 16, 2026

Tiendas en dólares y precios inaccesibles para los cubanos

Las denuncias indican que algunos de estos productos están siendo comercializados en tiendas relacionadas con TRD Caribe, donde solo se aceptan divisas.

En uno de estos establecimientos, medio kilo de frijol mexicano se ofrece por 2.97 dólares, un precio que resulta prácticamente inalcanzable para la mayoría de los ciudadanos en un país donde la moneda local se ha depreciado fuertemente.

Habitantes de distintas regiones de la isla aseguran que la ayuda nunca llegó a sus comunidades. “Aquí no ha llegado nada, todo está igual. Estamos sobreviviendo”, relató uno de los testimonios recogidos.

Las acusaciones apuntan a un patrón que muchos residentes consideran un “secreto a voces”: donaciones internacionales destinadas a aliviar la crisis terminan en el circuito comercial controlado por estructuras estatales y militares.