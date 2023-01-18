Estos autos no circulan el jueves 19 de enero en CDMX y Edomex
Checa las restricciones del Hoy No Circula el jueves 19 de enero sobre qué autos no circulan en la CDMX y los 18 municipios conurbados del Edomex.
El programa Hoy No Circula indica qué autos no circulan o descansan este jueves 19 de enero en la Ciudad de México (CDMX) y los 18 municipios que conforman la zona conurbada del Estado de México (Edomex).
Los autos que deben descansan según las restricciones de las 5:00 a las 22:00 horas en las 16 alcaldías de la CDMX y los 18 municipios conurbados del Edomex son los que tengan engomado verde, terminación de placa 1 y 2, holograma 1 y 2.
Qué días no circulan los autos foráneos
El Hoy No Circula para los autos foráneos aplica según el día de la semana y el último dígito de su placa. Por ejemplo, si termina en 5 la placa, los autos no circulan los lunes.
Los foráneos no circulan todos sábados porque se consideran holograma 2, a menos de que verifiquen voluntariamente en la CDMX o Edomex. Adicionalmente de lunes a viernes de 5:00 a 11:00 horas.
Qué terminación de placas no circulan en el Edomex
Los autos con engomado verde, terminación de placa 1 y 2, holograma 1 y 2 son los que descansan, según el programa Hoy No Circula en la zona conurbada del Edomex, compuesta por los siguientes municipios.
Atizapán de Zaragoza
Coacalco de Berriozábal
Cuautitlán Izcalli
Chalco
Chicoloapan
Chimalhuacán
Ecatepec de Morelos
Huixquilucan
Ixtapaluca
La Paz
Naucalpan de Juárez
Nezahualcóyotl
Nicolás Romero
Tecámac
Tlalnepantla de Baz
Tultitlán
Valle de Chalco
Qué pasa si me agarran en el Hoy No Circula
La multa por violar las restricciones del Hoy No Circula es de aproximadamente dos mil pesos, según la legislación vigente en la CDMX. En el Edomex será de más de mil pesos aproximadamente.
¿Cuándo hay Doble Hoy No Circula en CDMX?
La medida del Doble Hoy No Circula se aplica cuando en la Zona Metropolitana del Valle de México, principalmente la CDMX y el Edomex cuando se activa la Fase I de la contingencia ambiental
La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) es la dependencia que anuncia a través de redes sociales su implementación tanto en la capital como en la zona metropolitana.
Durante el jueves 19 de enero no aplicará el Doble Hoy No Circula.
Calendario del Hoy No Circula enero de 2022
Viernes 20 de enero: engomado azul, terminación de placa 9 y 0, holograma 1 y 2
Hoy No Circula Sabatino del 21 de enero
El Hoy No Circula Sabatino para el 21 de enero aplica para los autos con holograma 1, terminación IMPAR, por ser el segundo sábado del mes, además de todos los del holograma 2 y los autos foráneos.
¿Cómo saber si mi auto circula hoy?
El gobierno de la CDMX informa a través de la página Hoy No Circula qué autos no circulan con solo ingresar el número de holograma, además del último dígito de la placa se podrá conocer si el auto circula hoy.
Qué autos verifican en enero 2023 en CDMX
Los autos que deben hacer verificación vehicular en el mes enero en la CDMX y en el Edomex son los del engomado amarillo, placas con terminación 5 y 6, según el calendario.