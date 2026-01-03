El Hoy No Circula para este sábado 3 de enero de 2026 aplicará de forma habitual en la Ciudad de México (CDMX), pero con las restricciones vehiculares vigentes.

El programa quedó definido conforme a lo establecido por la Secretaría del Medio Ambiente, y en caso de incumplir con la norma, los conductores serán multados.

¿Qué autos no circulan el sábado 3 de enero de 2026 en CDMX?

El calendario contempla los vehículos que deberán descansar este sábado 3 de enero de 2026 debido a la aplicación de dicho programa.



Hoy No Circula sabatino en CDMX

Al ser el primer sábado de cada mes, descansan los automóviles que tengan las siguientes características:



Holograma 1

Terminación de placas 1, 3, 5, 7 y 9

Holograma 2 (descansan todos los sábados)

El programa Hoy No Circula del sábado 17 de mayo incluye a vehículos con holograma 1 terminación NON. |Sitio oficial Sedema

Autos exentos del Hoy No Circula en CDMX sabatino 3 de enero 2026

Por otro lado, los automóviles que están exentos de la aplicación del Hoy No Circula para el sábado, son aquellos que tengan:



Holograma 0

Holograma 00

El Reglamento de Tránsito de la CDMX enlista en el Artículo 47 los automóviles que están exentos de las restricciones, entre ellos:



Vehículos de emergencia

Vehículos que utilizan tecnologías sustentables

Vehículos de transporte escolar

Vehículos de servicios funerarios

Vehículos de servicio particular que transporten o que sean conducidos por personas con discapacidad que cuenten con la autorización o placa de matrícula

Vehículos que cuya situación acredite una emergencia médica

Además de lo establecido, se encuentran exentos de las limitaciones los siguientes supuestos:



Tractores agrícolas



Maquinaria dedicada a las industrias de la construcción y minera



Motocicletas



Vehículos con peso bruto vehicular menor o igual a 400 kilogramos.



Vehículos eléctricos.



Vehículos híbridos categoría I y II con motores de propulsión a gasolina y eléctrico



Vehículos con matrícula de auto antiguo y/o clásico



Automotores con matrícula de demostración y/o traslado



Vehículos cuya tecnología impida la aplicación de la Norma Oficial Mexicana correspondiente



Vehículos que porten Holograma “EXENTO”



Vehículos que porten Constancia de Verificación y holograma tipo “00” por dos años, salvo cuando exista contingencia ambiental



Vehículos que porten Constancia de Verificación y holograma tipo “0”, por seis meses, salvo cuando exista contingencia ambiental



Vehículos que porten Constancia tipo “Permiso Especial para Circular”, siempre y cuando transporten a personas con discapacidad



Vehículos que porten Constancia tipo “Autorregulación”, que participen en el Programa de Autorregulación Ambiental de vehículos a diésel o para impulsar la electromovilidad en vehículos ligeros



Vehículos que porten placas para personas con discapacidad



Vehículos que porten Pase Turístico Metropolitano



Vehículos que porten los oficios de Ampliación al Periodo de Verificación Vehicular



¿Cuál es la multa por no respetar el Hoy No Circula? Costo

El objetivo del programa Hoy No Circula es establecer medidas preventivas para minimizar y controlar la emisión de contaminantes provenientes los automóviles que circulan en la CDMX.

Los conductores de vehículos motorizados que incumplan con lo establecido serán sancionados con una multa equivalente a 20, 25 o 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente.

Hasta hoy la UMA tiene un valor de $113.14 pesos, pero esta se actualizará este año. La multa aún será de $2 mil 263 a $3 mil 394 pesos.

¿Cómo quedó el Hoy No Circula en Edomex el 3 de enero 2026?

El Hoy No Circula sabatino de este 3 de enero de 2026 en el Estado de México se implementará de la siguiente manera



Valle de México (ZMVM)

Tizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chimalhuacán, Chicoloapan, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco.



Valle de Toluca (ZMVT)

Almoloya de Juárez, Calimaya, Chapultepec, Lerma, Metepec, Mexicaltzingo, Ocoyoacac, Otzolotepec, Rayón, San Antonio la Isla, San Mateo Atenco, Temoaya, Tenango del Valle, Toluca, Xonacatlán y Zinacantepec.



Zona Metropolitana de Santiago Tianguistenco (ZMST)

Almoloya del Río, Texcalyacac, Atizapán, Tianguistenco, Capulhuac y Xalatlaco.