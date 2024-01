¿Cuál es el origen y la razón del programa Hoy No Circula?

El lunes 8 de enero está por llegar y con ello el programa Hoy No Circula continúa su marcha, pero ¿alguna vez te has preguntado cómo comenzó y bajó que premisa? Al día de hoy diariamente se encuentra activo y en caso de no cumplirlo podrías ser acreedor a una multa, por esta razón en Fuerza Informativa Azteca (FIA) damos un paseo por el tiempo para conocer más sobre el programa.

¿Cuál es el origen del Hoy No Circula?

¡Toma nota! Durante la década de los 80 la calidad del aire era muy deficiente, por esto se tomó la decisión de buscar reducir la contaminación y así darle la oportunidad a los capitalinos de respirar aire fresco.

Bajo esta premisa decidieron proponer “Un día sin auto”, aunque en ese entonces no era obligatorio seguir esta medida, por lo que los niveles de contaminación se mantuvieron altos hasta que el 20 de noviembre de 1989 entró en acción el Hoy No Circula y hasta 1990 fue obligatorio.

Con el paso de los años una de las interrogantes era ¿funcionó el programa? de acuerdo con el Centro Molina se redujo un 25 por ciento la contaminación, al tiempo que promovió una especie de cultura vial entre los automovilistas que se hicieron más consientes sobre los daños a la capa de ozono.

El programa Hoy No Circula aplica en CDMX y Edomex. | Secretaría del Medio Ambiente.

¿De cuánto es la multa por circular con el Hoy No Circula en 2024 y cuál es el calendario?

Uno de los momentos que a ningún conductor le gusta es cuando se acerca la época de consultar multas, éstas también existen por evadir el programa y ascienden a los 2 mil pesos y los infractores serán acreedores al traslado del vehículo rumbo al corralón, lo que incrementa el valor de la infracción.

Para verificar qué día debe descansar tu coche en zonas del Valle de México, la Secretaría de Medio Ambiente de la capital del país emite el calendario Hoy No Circula semanal: