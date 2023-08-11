¿Qué autos descansan el viernes 11 de agosto del 2023 por el Hoy No Circula?

¡Llegó el fin de semana! Es importante atender las indicaciones del programa Hoy No Circula, el cual se mantiene activo para este viernes 11 de agosto en la Ciudad de México y en el Estado de México y si aún no estás enterado respecto a los autos que descansan este día te contamos cuáles son.

De acuerdo con los lineamientos de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), este viernes 11 de agosto no circulan los carros con holograma 1 o 2 que tengan engomado azul y terminación de placa 9 o 0. Los automóviles con estas especificaciones tendrán que descansar entre las 5:00 y las 22:00 horas, pues en caso contrario, podrán ser infraccionados por la Policía de Tránsito.

Hoy No Circula viernes 11 de agosto: ¿De cuánto es la multa por circular en día prohibido?

¡Atención conductores! Recuerda que si circulas en día prohibido, los lineamientos del Hoy No Circula imponen una multa de entre 2 mil 74 pesos y 3 mil 112 pesos mexicanos, por lo que la recomendación es mantenerse apegado a los horarios establecidos por la CAMe, ya que en caso contrario podrás ser enviado al corralón, el cual mantiene un costo superior a los 800 pesos.

El calendario de los autos con Hoy No Circula en CDMX y Edomex|Secretaría del Medio Ambiente

¿Qué coches no circulan este viernes 11 de agosto de 2023 en CDMX y Edomex?

Coches con holograma 1 o 2 que tengan :

: Engomado azul.

Terminación de placa 9 o 0.

¿Qué vehículos no circulan este viernes? | X: @CAMegalópolis

¿Cuáles son los autos foráneos para los que aplica el Hoy No Circula este viernes 11 de agosto de 2023?

Respecto a los vehículos con placas que no corresponden a la Ciudad de México o Estado de México, el Hoy No Circula aplica de forma distinta. Para empezar, todos los autos tienen prohibido circular entre las 5 y 11 de la mañana; mientras que para los coches con terminación de placa en 9 y 0, la restricción se amplía hasta las 10 de la noche, sin importar el color del engomado.

El programa Hoy No Circula aplica para toda la Ciudad de México y los 18 municipios conurbados del Estado de México:

