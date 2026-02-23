¿Te toca no salir? Hoy No Circula 23 de febrero de 2026: qué autos no circulan en CDMX y Edomex

Antes de encender el motor de tu auto este lunes 23 de febrero de 2026, revisa tu placa . El programa Hoy No Circula opera con normalidad en CDMX y Edomex y una distracción puede costarte más de 3 mil pesos en minutos .

La restricción aplica de 05:00 a 22:00 horas en la Ciudad de México y el Estado de México . Con la actualización de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) en 2026, las multas por incumplir aumentaron, por lo que es clave verificar si tu vehículo debe descansar.

¿Qué autos no circulan este lunes 23 de febrero en CDMX y Edomex?

De acuerdo con el calendario oficial del Hoy No Circula, este lunes deben permanecer fuera de circulación:



Engomado amarillo

Terminación de placas 5 y 6

Hologramas 1 y 2

Los vehículos con holograma 0 y 00 pueden circular sin restricciones. También están exentos los autos eléctricos, híbridos y quienes cuenten con Pase Turístico vigente.

Si tu placa termina en 5 o 6 y tienes holograma 1 o 2, no podrás transitar entre las 05:00 y las 22:00 horas.

Hoy No Circula lunes 23 de febrero de 2026: autos que no circulan en CDMX y Edomex|OVIAL

¿Cuánto pagarás si no respetas la restricción?

Desde el 1 de febrero, el valor de la UMA quedó en 117.31 pesos. La multa por circular en día restringido equivale a 20 y hasta 30 veces esa unidad.

Esto significa que la sanción mínima es de 2 mil 346.20 pesos y puede alcanzar los 3 mil 519.30 pesos. Además, debes considerar el arrastre de grúa y los días en el depósito vehicular, lo que puede elevar el gasto total por encima de los 5 mil pesos.

¿Quién puede infraccionarte por programa Hoy No Circula en CDMX y Edomex?

En la CDMX, únicamente agentes de la Subsecretaría de Control de Tránsito están autorizados para imponer sanciones y deben emitir boleta electrónica.

En el Edomex, las multas en vialidades estatales son aplicadas por mujeres agentes de tránsito identificadas con uniforme negro y naranja.

Recuerda también que febrero es el último mes para verificar autos con engomado amarillo. No cumplir puede generar una segunda multa por verificación extemporán