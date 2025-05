Hoy No Circula martes 20 de mayo: Así opera sin contingencia ambiental en CDMX y Edomex

El Hoy No Circula es una de las medidas más importantes para combatir la contaminación en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex). Para este martes 20 de mayo de 2025, el programa opera con normalidad, debido a que la calidad del aire se mantiene como estable.

¿Qué autos no circulan los martes por el Hoy No Circula?

El Hoy No Circula establece los vehículos obligados a descansar en función de su engomado y terminación de placa. De manera habitual los martes descansan:



Engomado rosa

Terminación de placa 7 y 8

Holograma 1 y 2

Estos autos deberán acatar la medida en un horario de 5:00 a 22:00 horas, aunque si cuentan con un holograma de verificación “00" o “0" estas restricciones no aplican a menos que se active el Doble Hoy No Circula.

Los autos que descansan el martes en CDMX y Edomex|Secretaría del Medio Ambiente

¿Cuál es la multa por no respetar el Hoy No Circula?

La Secretaría del Medio Ambiente de la CDMX señala que este programa tiene el objetivo de prevenir, minimizar y controlar la emisión de contaminantes provenientes de fuentes móviles que circulan en la capital.

Actualmente, las multas van desde 2,262 pesos hasta 3,394 pesos, equivalente a 20, 25 o 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), dependiendo de la infracción cometida.

Además, el vehículo puede ser remitido al corralón, lo que implica gastos adicionales por arrastre y estancia, en caso de que se trate de un caso de reincidencia.

Municipios del Edomex donde es obligatorio el Hoy No Circula

Además de la CDMX, el Edomex implementa el programa Hoy No Circula en varios de sus municipios más importantes. A continuación te dejamos la lista completa.



Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

¿El Hoy No Circula aplica para las motocicletas?

En el Valle de México, el programa Hoy No Circula generalmente no aplica a las motocicletas en condiciones normales. Esto significa que las motos pueden circular sin restricciones, siempre y cuando no se active el Doble Hoy No Circula.