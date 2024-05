¿Sin Doble Hoy No Circula? Autos que descansan el 2 de mayo tras levantar la contingencia ambiental

¡Atención, conductores! El programa Hoy No Circula (HNC) vuelve a la normalidad tras levantarse la contingencia ambiental que afectó este 1 de mayo, por esta razón es importante conocer el calendario y principalmente qué autos descansan el jueves 02 de mayo en CDMX y Edomex.

Aunque el programa Hoy No Circula en algunas ocasiones cambia sus restricciones, para este 2 de mayo no será el caso, pues no se espera contingencia ambiental ni otra medida que pueda cambiar los planes del programa.

¿Qué autos descansan hoy 02 de mayo en CDMX y Edomex?

Los autos que no podrán circular en la capital del país y en el Edomex para evitar multas son los siguientes:



Con engomado verde.

Terminación de placas 1 o 2.

Con hologramas 1 y 2.

¿Qué autos no circularán este jueves en la CDMX y Edomex?

¿Cuál es el calendario del Hoy No Circula?

El programa Hoy No Circula aplica todos los días de la semana, ya que las restricciones para los vehículos se establecen con base en los niveles de emisión de contaminantes, con el que se determina qué holograma es acreedor tu auto:



Los lunes descansan los coches con engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6.

descansan los coches con engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6. Los martes descansan autos con engomado rosa, terminación de placa 7 y 8.

descansan autos con engomado rosa, terminación de placa 7 y 8. Los miércoles descansan vehículos con engomado rojo, terminación de placa 3 y 4.

descansan vehículos con engomado rojo, terminación de placa 3 y 4. Los jueves descansan los autos con engomado verde, terminación de placa 1 y 2.

Los viernes descansan coches con engomado azul, terminación de placa 9 y 0.

¿En qué municipios del Edomex aplica el HNC?

Aunque el Estado de México cuenta con muchos municipios, para el programa Hoy No Circula solo están activos 18, estos son:



Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

¿Qué vehículos tienen excepciones al programa Hoy No Circula?

Los vehículos que están exentos del Hoy No Circula son los siguientes:



Motocicletas.

Taxis.

Automóviles eléctricos e híbridos de categoría 1 y 2.

Carros conducidos por personal de salud.

Vehículos que utilicen gas natural como combustible.

Automóviles para personas con discapacidad que cuenten con el Permiso para exentar el Hoy No Circula por Discapacidad, el Holograma de Discapacidad, o placa para personas con discapacidad según la entidad que corresponda.

¿Hay contingencia ambiental o programa especial el jueves 02 de mayo?

Es común que la Comisión Ambiental de la Megalópolis emita alertas por la calidad del aire y decrete Contingencia Ambiental, sin embargo, principalmente ahora que recientemente lo hizo, pero de momento no se han reportado altos niveles de ozono en el Valle de México, por lo que es baja la probabilidad de activar la medida de Doble Hoy No Circula o restricciones extras para el 02 de mayo.