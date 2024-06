¿Multa y en quincena? Consulta qué autos descansan este 14 de junio por el Hoy No Circula

Se está por terminar la semana y el programa Hoy No Circula no se detiene ni en la CDMX o en el Estado de México; Fuerza Informativa Azteca te comparte qué autos no deberán circular este viernes 14 de junio.

Esta normativa se implementa, según la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema), con el objetivo de prevenir, minimizar y controlar la emisión de contaminantes provenientes de fuentes móviles que circulan en la capital.

¿Qué coches no circulan el viernes 14 de junio 2024?

Para este viernes 14 de junio las restricciones por el Hoy No Circula estarán vigentes para los siguientes automóviles:



Coches con holograma 1 o 2 que tengan:

Engomado azul.

Terminación de placa 9 o 0.

¿Qué vehículos no circulan este viernes? | CAME

Calendario del Hoy No Circula en junio

El calendario del programa Hoy No Circula (HNC) cambia todos los días, por eso es importante NO confiarse y consultarlo diariamente, y aunque desde hace algún tiempo no hay cambios, es importante no llevarte alguna sorpresa.



Lunes: descansan los coches con engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6.

descansan los coches con engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6. Martes: descansan autos con engomado rosa, terminación de placa 7 y 8.

descansan autos con engomado rosa, terminación de placa 7 y 8. Miércoles: descansan vehículos con engomado rojo, terminación de placa 3 y 4.

descansan vehículos con engomado rojo, terminación de placa 3 y 4. Jueves: descansan los autos con engomado verde, terminación de placa 1 y 2.

descansan los autos con engomado verde, terminación de placa 1 y 2. Viernes descansan coches con engomado azul, terminación de placa 9 y 0.

Calendario completo del Programa Hoy No Circula en CDMX y Edomex

¿Qué pasa si no cumples con el Hoy No Circula?

Recuerda que en caso de no acatar los lineamientos del programa, si tu auto no circula este viernes podrás ser detenido por autoridades de tránsito y ser acreedor a una multa de entre 20 y 30 UMA (Unidad de Medida y Actualización), además de que el vehículo deberá ser trasladado al corralón.

La multa por infringir el Hoy No Circula equivale a entre 2 mil 74 pesos y 3 mil 112 pesos mexicanos, aplicable tanto en la CDMX como en el Edomex, cifra a la que se deberá sumar el arrastre del vehículo al depósito, el cual ronda los 827 pesos.

¿Qué autos sí pueden circular en la CDMX y Edomex por el Hoy No Circula?

Los autos particulares con holograma “0" y “00" son los que no tienen restricciones para circular, siempre y cuando no exista alerta por contingencia ambiental. Adicionalmente, los coches eléctricos exentan las restricciones de circulación establecidas por la CAMe.