¡Mala calidad del aire! Autos que descansan el 17 de abril por el Hoy No Circula

El programa Hoy No Circula (HNC) podrá gustarle o no a los conductores, pero una realidad es que funciona para disminuir los altos niveles de contaminación en el Valle de México o al menos regularlo.

A pesar de que funciona diariamente, en algunos casos se activa la contingencia ambiental y es ahí cuando el calendario se modifica y tienen que descansar más vehículos de lo normal, para este 17 de abril estos coches no circulan.

¿Qué autos descansan hoy 17 de abril en CDMX por el Hoy No Circula?

Los autos que no podrán circular en la capital del país y en el Edomex para evitar multas son los siguientes:



Autos con holograma 1 o 2.

Engomado rojo.

Terminación de placas 3 o 4.

Programa Hoy No Circula: Estos son los carros que descansan el miércoles en la CDMX y Edomex | CAPUFE

¿Cuáles son los autos que sí pueden circular durante el Hoy No Circula?

Los autos que sí pueden circular sin restricciones por el programa Hoy No Circula son los que cuentan con el holograma “0" y “00", a los que se le suman coches eléctricos e híbridos, tanto en la Ciudad de México y el Estado de México.

Calendario del Hoy No Circula durante el mes de abril

El calendario del programa Hoy No Circula (HNC) cambia todos los días, por eso es importante NO confiarse y consultarlo diariamente, y aunque desde hace algún tiempo no hay cambios, es importante no llevarte alguna sorpresa.



Lunes: descansan los coches con engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6.

descansan los coches con engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6. Martes: descansan autos con engomado rosa, terminación de placa 7 y 8.

descansan autos con engomado rosa, terminación de placa 7 y 8. Miércoles: descansan vehículos con engomado rojo, terminación de placa 3 y 4.

Jueves: descansan los autos con engomado verde, terminación de placa 1 y 2.

descansan los autos con engomado verde, terminación de placa 1 y 2. Viernes: descansan coches con engomado azul, terminación de placa 9 y 0.

El programa Hoy No Circula aplica en CDMX y Edomex. | Secretaría del Medio Ambiente.

¿En el Estado de México que autos no circula hoy 17 de abril de 2024?

El Estado de México es considerado una de las entidades con mayor número de municipios, para el programa Hoy No Circula, las restricciones aplican en:



Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

¿Hay contingencia ambiental o programa especial el miércoles 17 de abril?

Abril es época de altas temperaturas y por ende de Contingencia Ambiental en algunas ocasiones; sin embargo, para este miércoles 17 de abril no se contemplan cambios en el calendario o bien, el Doble Hoy No Circula.