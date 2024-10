¿Hay sorpresas? Así funciona el Hoy No Circula hoy 17 de octubre

Como ya es una tradición, el programa Hoy No Circula se mantiene todos los días, a excepción de los domingos, por esto te decimos cómo funcionará el calendario para este jueves 17 de octubre y así puedas evitar multas.

El programa HNC se implementó con la finalidad de disminuir las partículas contaminantes en el Valle de México, además en algunos casos actividad el Doble Hoy No Circula.

¿Qué autos descansan en CDMX y Edomex el 17 de octubre?

Los automóviles que descansan debido al Hoy No Circula este jueves 17 de octubre en la Ciudad de México y el Estado de México son aquellos que tengan las siguientes características:



Engomado verde

Placas con terminación 1 o 2

Holograma 1 y 2

¿Qué autos no circularán este jueves en la CDMX y Edomex?

¿Cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula en CDMX?

No respetar el programa Hoy No Circula te hará acreedor a una multa por no respetar el Reglamento de Tránsito.

El Artículo 7 de este Reglamente establece que los conductores de vehículos motorizados deberán acatar los programas ambientales y no circular en vehículos que tengan restricciones y/o en las ecozonas o zonas de movilidad sustentable, los días y horas correspondientes.

Los conductores de vehículos motorizados que incumplan con lo establecido en dicho artículo o emitan humo ostensiblemente contaminante sea cual fuere la entidad federativa en la que fueron matriculados, serán sancionados con una multa equivalente a 20, 25 o 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente.

La UMA actualmente, indica el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) , equivale a 108.57 pesos. Tomando en cuenta esta cifra, la multa que deberá pagar la persona que no respete el Hoy No Circula va de los 2 mil 171 a los 3 mil 257 pesos.

¿En qué municipios de Edomex se aplica el Hoy No Circula?

El programa Hoy No Circula se implementa en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en 18 municipios del Estado de México, los cuales son: