Estos son los autos que descansan hoy 31 de agosto por el Hoy No Circula

La semana está por terminarse y por está razón, el equipo de Fuerza Informativa Azteca te recuerda los autos que descansan este jueves 31 de agosto de 2023 con motivo del programa Hoy No Circula, el cual aplica para la CDMX y 18 municipios conurbados del Edomex.

Para este jueves 31 de agosto y de acuerdo con el calendario de la la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), los autos que descansan este día son aquellos que porten el holograma 1 o 2, y que posean el engomado verde, junto a la terminación de placa 1 y 2; las restricciones serán desde las cinco de la mañana hasta las 22:00 horas.

¿Qué coches no circulan hoy jueves 31 de agosto?

Con engomado verde.

Terminación de placas 1 o 2.

Con hologramas 1 y 2.

Todos los autos foráneos con terminación de placa 1 o 2.

Hoy No Circula en CDMX y Edomex: Estos son los autos que descansan el jueves 31 de agosto

Calendario del Hoy No Circula en CDMX y Edomex durante el mes de agosto

Te recordamos que el programa Hoy No Circula aplica todos los días de la semana, pues las restricciones para los vehículos se establecen con base en los niveles de emisión de contaminantes, con el que se determina qué holograma es acreedor tu auto. Una vez con el número en el auto, las restricciones se aplican según la terminación de placa y el color del engomado:



Los lunes descansan los coches con engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6.

descansan los coches con engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6. Los martes descansan autos con engomado rosa, terminación de placa 7 y 8.

descansan autos con engomado rosa, terminación de placa 7 y 8. Los miércoles descansan vehículos con engomado rojo, terminación de placa 3 y 4.

descansan vehículos con engomado rojo, terminación de placa 3 y 4. Los jueves descansan los autos con engomado verde, terminación de placa 1 y 2.

Los viernes descansan coches con engomado azul, terminación de placa 9 y 0.

Calendario semanal de los autos con Hoy No Circula en CDMX y Edomex|Secretaría del Medio Ambiente

¿De cuánto es la multa por circular si tu auto aplica para el Hoy No Circula?

En la Ciudad de México, la multa por no cumplir con el Hoy No Circula es de casi dos mil pesos; mientras que para el Edomex, la sanción económica asciende a poco más de mil pesos. Aún así debes considerar que si te detiene un oficial, tu auto podrá ser remitido al corralón y se suma el precio de arrastre y depósito.

¿En qué municipios del Edomex aplica el Hoy No Circula este 31 de agosto?

Actualmente se tienen contemplados 18 los municipios del Edomex donde aplican el programa Hoy No Circula:

