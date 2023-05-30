¿Qué autos descansan por el Hoy No Circula este martes 30 de mayo en la CDMX y Edomex?

Se acabó el megapuente de los estudiantes y las actividades poco a poco vuelven a retomarse durante este martes 30 de mayo y por ello es importante recordar que el programa Hoy No Circula continúa en la Ciudad de México y el Estado de México y en caso de no cumplirlo existen multas para los carros.

De acuerdo con las restricciones de la Comisión Ambiental, para este 30 de mayo no circulan los coches con holograma 1 o 2 que tengan engomado rosa y terminación de placas en 7 u 8. La Policía de Tránsito es la encargada de sancionar a los autos que cumplan con estas características y que anden por las calles de CDMX o Edomex entre las 5 de la mañana y las 10 de la noche.

¿Qué autos no circulan el martes 30 de mayo?

Autos con engomado rosa.

Terminación de placas 7 u 8.

Que tengan holograma 1 o 2.

Estos son los autos que descansan por el programa Hoy No Circula el 30 de mayo en CDMX y Edomex.|Secretaría del Medio Ambiente

¿Cuál es el calendario del Hoy No Circula en CDMX 2023?

Todas las restricciones por el programa Hoy No Circula son válidas de lunes a sábado y se aplican según la terminación de placa y el color del engomado de la siguiente forma:



Los lunes descansan los coches con engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6.

descansan los coches con engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6. Los martes descansan autos con engomado rosa, terminación de placa 7 y 8.

Los miércoles descansan vehículos con engomado rojo, terminación de placa 3 y 4.

descansan vehículos con engomado rojo, terminación de placa 3 y 4. Los jueves descansan los autos con engomado verde, terminación de placa 1 y 2.

descansan los autos con engomado verde, terminación de placa 1 y 2. Los viernes descansan coches con engomado azul, terminación de placa 9 y 0.

El programa Hoy No Circula aplica en CDMX y Edomex.|Secretaría del Medio Ambiente.

¿El Programa Hoy No Circula aplica en el Estado de México?

Recuerda que el programa Hoy No Circula también aplica para el Estado de México (Edomex), pero solo los siguientes 18 municipios conurbados a la capital del país:



Atizapán de Zaragoza Coacalco de Berriozábal Cuautitlán Cuautitlán Izcalli Chalco Chicoloapan Chimalhuacán Ecatepec de Morelos Huixquilucan Ixtapaluca La Paz Naucalpan de Juárez Nezahualcóyotl Nicolás Romero Tecámac Tlalnepantla de Baz Tultitlán Valle de Chalco

¿De cuánto es la multa del Hoy No Circula?

De acuerdo con los lineamientos impuestos en el Reglamento de Tránsito, la infracción por circular en día prohibido es deentre 20 y 30 UMA (Unidad de Medida y Actualización), lo cual equivale a entre 2 mil 74 pesos y 3 mil 112 pesos mexicanos, por lo que se recomienda seguir las indicaciones en todo momento y mantenerse apegado a los horarios establecidos por la CAMe, ya que en caso contrario el coche irá al corralón y el arrastre tienen un costo superior a los 800 pesos.