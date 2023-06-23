Hoy No Circula en CDMX y Edomex: ¿Qué autos descansan el viernes 23 de junio de 2023?

¡Ya es fin de semana y toca descansar! Pero recuerda que si tu auto tiene holograma 1 y 2, no estás exento del programa Hoy No Circula, el cual se mantiene activo para este viernes 23 de junio, tanto para la Ciudad de México como para el Estado de México. Por este motivo y si aún no sabes qué autos descansan este día, a continuación te presentamos el calendario completo, con el Hoy No circula Sabatino incluido.

De acuerdo con los lineamientos de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), este viernes 23 de junio no circulan los carros con holograma 1 o 2 que tengan engomado azul y terminación de placa 9 o 0. Los automóviles con estas especificaciones tendrán que descansar entre las 5:00 y las 22:00 horas, pues en caso contrario, podrán ser infraccionados por la Policía de Tránsito.

¿Qué autos no circulan este viernes 23 de junio en CDMX y Edomex?

Coches con holograma 1 o 2 que tengan :

: Engomado azul.

Terminación de placa 9 o 0.

¿Qué vehículos no circulan este viernes? | X: @CAMegalópolis

Hoy No Circula para autos foráneos en CDMX y Edomex: así funciona este 23 de junio

Respecto a los vehículos con placas que no corresponden a la Ciudad de México o Estado de México, el Hoy No Circula aplica de forma distinta. Para empezar, todos los autos tienen prohibido circular entre las 5 y 11 de la mañana; mientras que para los coches con terminación de placa en 9 y 0, la restricción se amplía hasta las 10 de la noche, sin importar el color del engomado.

Hoy No Circula viernes 23 de junio: ¿De cuánto es la multa por circular en día prohibido?

Recuerda que si circulas en día prohibido, los lineamientos del Hoy No Circula imponen una multa de entre 2 mil 74 pesos y 3 mil 112 pesos mexicanos, por lo que la recomendación es mantenerse apegado a los horarios establecidos por la CAMe, ya que en caso contrario podrás ser enviado al corralón, el cual mantiene un costo superior a los 800 pesos.

Cualquier autoridad de tránsito te puede detener e infraccionar, por lo que es importante que te mantengas al margen del horario en que está prohibido andar en la CDMX y zona conurbada del Estado de México.

