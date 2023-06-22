¿Qué autos descansan el jueves 22 de junio en CDMX y Edomex por el Hoy No Circula?

¡Evita las fuertes multas por el Hoy No Circula! Ombligo de la semana, pero el programa de tránsito continúa con calendario completo impuesto por la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) sobre los autos que tienen que descansar de manera obligatoria para reducir los niveles de ozono en la Ciudad de México y Estado de México.

Para este jueves 22 de junio de 2023, los carros que descansan son todos los que cuenten con el engomado verde y que tengan terminación de placa 1 y 2; siempre y cuando el holograma de verificación sea 1 o 2. Estos coches no podrán circular en la CDMX ni Edomex desde las 5:00 de la mañana y hasta las 22:00 horas de la noche, cuando se levantan las restricciones.

¿Qué autos no circulan el jueves 22 de junio de 2023?

Autos con holograma 1 o 2:

Engomado verde.

Terminación de placas 1 y 2.

¿Qué autos no circularán este jueves en la CDMX y Edomex?

¿Habrá contingencia ambiental este jueves 22 junio?

¡Atención! Por las altas temperaturas te recordamos que la CAMe no tiene previsto levantar alerta por Contingencia Ambiental, por lo que los vehículos con holograma “0" y “00" pueden circular con confianza este jueves 22 de junio, ya que no habrá restricciones por un Doble Hoy No Circula.

¿Cuál es el calendario semanal del Hoy No Circula en CDMX y Edomex?

Las restricciones por el Hoy No Circula van de lunes a sábado y se aplican según la terminación de placa y el color del engomado del vehículo. Cada semana se sigue el mismo orden, salvo la implementación de restricciones por contingencia ambiental, por lo que a continuación te dejamos el calendario completo:



Los lunes descansan los coches con engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6.

descansan los coches con engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6. Los martes descansan autos con engomado rosa, terminación de placa 7 y 8.

Los miércoles descansan vehículos con engomado rojo, terminación de placa 3 y 4.

descansan vehículos con engomado rojo, terminación de placa 3 y 4. Los jueves descansan los autos con engomado verde, terminación de placa 1 y 2.

Los viernes descansan coches con engomado azul, terminación de placa 9 y 0.

Calendario Hoy No Circula en CDMX y Edomex|Gobierno CDMX

¿Qué pasa si soy detenido por el Hoy No Circula?

Es importante respetar los lineamientos del Hoy No Circula, pues en caso de infringir, un policía de tránsito podrá multarte y la cifra asciende a entre 20 y 30 UMA (Unidad de Medida y Actualización), lo que equivale a entre 2 mil 74 pesos y 3 mil 112 pesos mexicanos. Por si fuera poco, a esta suma se le puede añadir el costo de traslado a corralón, que es de 820 pesos, aproximadamente.