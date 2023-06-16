Hoy No Circula: Estos autos descansan el viernes 16 de junio en CDMX y Edomex

El fin de semana se acerca y si tienes pensando circular por la Ciudad de México (CDMX) o algunas zonas del Estado de México (Edomex), toma precauciones porque el programa Hoy No Circula se encontrará activo este viernes 16 de junio. A continuación te decimos qué terminación de placas y holograma deberán descansar.

¡Tómalo en cuenta! El programa Hoy No Circula también se encuentra vigente en las 16 delegaciones de la Ciudad de México, así como en gran parte del Estado de México, en un horario de 5:00 a 22:00 horas y este viernes no será la excepción.

¿Qué vehículos Hoy No Circulan este viernes 16 de junio?

La Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México establecen que para este 16 de junio de 2023 los vehículos que descansan son los que tengan las siguientes características:



Coches con holograma 1 o 2 que tengan :

: Engomado azul.

Terminación de placa 9 o 0.

¿Qué vehículos no circulan este viernes? | X: @CAMegalópolis

¿En qué zonas del Edomex se encuentra activo el Hoy No Circula?

El programa Hoy No Circula se encuentra activo de 5:00 a 22:00 horas de lunes a sábado y aplica para toda la Ciudad de México, así como los 18 municipios conurbados del Estado de México (Edomex):



Atizapán de Zaragoza Coacalco de Berriozábal Cuautitlán Cuautitlán Izcalli Chalco Chicoloapan Chimalhuacán Ecatepec de Morelos Huixquilucan Ixtapaluca La Paz Naucalpan de Juárez Nezahualcóyotl Nicolás Romero Tecámac Tlalnepantla de Baz Tultitlán Valle de Chalco

¿Qué automóviles sí circulan este viernes de junio?

Por otro lado, los vehículos que SÍ CIRCULAN el este viernes 16 de junio en la México (CDMX) y el Estado de México (Edomex) sin ninguna restricción son todos aquellos que cumplan con las siguientes características:



Hologramas 0 y 00.

Motocicletas.

Taxis.

Automóviles eléctricos e híbridos de categoría 1 y 2

Carros conducidos por personal de salud

Vehículos que utilicen gas natural como combustible

Transporte escolar

Hoy No Circula en el Valle de México, ¿cuáles son las restricciones?|Sedema

¡Hoy No Circula Sabatino! ¿Qué carros descansan el tercer sábado del mes?

El programa Hoy No Circula también se encuentra activos los sábados, pero permanece atento, porque cambia dependiendo de la fecha. Para este sábado 17 de junio los vehículos que descansan son los que tengan las siguientes características:



Holograma 1: con terminación de placa en número IMPAR, es decir, terminación 1, 3, 5, 7 y 9.

Todos los de holograma 2 con cualquier terminación de placas.

Todos los carros foráneos, de todos los engomados, de todas las terminaciones.

¡Toma precauciones! Las multas por evadir el programa Hoy No Circula Sabatino son superiores a los 2 mil pesos. Además, los infractores serán acreedores al traslado del vehículo rumbo al corralón lo que incrementará la suma de la infracción.