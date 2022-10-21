Autos con Hoy No Circula Sabatino el 22 de octubre en CDMX y Edomex

Este 22 de octubre, el programa Hoy No circula Sabatino aplica para los vehículos que tengan tengan holograma 2, holograma 1 terminación de placa PAR, en la Ciudad de México (CDMX) y en la zona conurbada del Estado de México (Edomex).

Los autos que quedan exentos el programa Hoy No Circula Sabatino del 22 de octubre son los que tienen holograma 00, 0, eléctricos e híbridos en la 16 alcaldías de la CDMX y los 18 municipios conurbados del Edomex.

Este 22 de octubre el Hoy No Circula Sabatino es vigente de las 5:00 a las 22:00 horas en las 16 alcaldías de la CDMX y los 18 municipios del Edomex.

Qué coches foráneos no circulan hoy sábado 22 de octubre

De acuerdo con el calendario de este programa, los autos foráneos no circulan durante el sábado de las 5:00 a las 22:00 horas.

El programa del Hoy No Circula Sabatino se suspende durante los días domingos y el calendario se reanuda a partir del lunes, en caso de que no existan medidas restrictivas por contingencia ambiental en la CDMX y el Edomex.

Municipios del Edomex donde opera el Hoy No Circula Sabatino

Estos son los 18 municipios del Edomex en donde aplica el Hoy No Circula Sabatino para el 22 de octubre del 2022

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

La multa por violar las restricciones del programa Hoy No Circula Sabatino es de casi dos mil pesos durante este 22 de octubre, según la legislación vigente de la CDMX.

¿Cómo funciona el Hoy No Circula Sabatino en CDMX y Edomex? El Hoy No Circula Sabatino funciona de la siguiente manera en la CDMX y el Edomex. Los vehículos con holograma 1 dejan de circular conforme al último número de la placa y/o matrícula y se dividen en dos grupos, los número PAR e IMPAR, mismos que se alternan cada sábado del mes.



Los vehículos con placa IMPAR (1, 3, 5, 7 y 9) descansan el primer y tercer sábado de cada mes.

Mientras que los vehículos con placa PAR (0, 2, 4, 6 y 8) descansan el segundo y cuarto sábado de cada mes.

QueNoSeTePase checar el Hoy No Circula sabatino 🚗 #MovilidadCDMX #FelizSábado pic.twitter.com/TAFdLTX5fq — Secretaría del Medio Ambiente (@SEDEMA_CDMX) June 5, 2021

En caso de que el mes tenga cinco sábados, el Hoy No Circula Sabatino solo aplica para los vehículos foráneos, los de holograma 2 y los que tienen permiso especial.

El Hoy No Circula Sabatino y las restricciones implementadas durante el resto de la semana tiene el objetivo de reducir la contaminación en la CDMX y la zona conurbada del Edomex.

La Sedema de la CDMX, del Edomex y la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAME) son las dependencias que determinan los días en que las restricciones vehiculares aplican o se suspenden de acuerdo con el calendario habitual o si hay medidas especiales por altos niveles de contaminación en el Valle de México.

