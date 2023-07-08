¿Qué vehículos descansan este sábado 8 de julio por el Hoy No Circula Sabatino en CDMX y Edomex?

¿Visitas la Ciudad de México (CDMX) o Estado de México (Edomex) durante el fin de semana? Toma en cuenta que el programa Hoy No Circula Sabatino estará activo y para evitar multas Fuera Informativa Azteca te dice qué terminación de placas y holograma deberán descansar este sábado 8 de julio.

El programa Hoy No Circula se encuentra vigente de lunes a sábado en las 16 delegaciones de la CDMX así como en gran parte del Edomex Si tienes holograma 1 y 2 o tu auto es foráneo, debes permanecer atento a las restricciones vehiculares.

Hoy No Circula Sabatino: estos vehículos deben descansar el sábado 8 de julio

El programa Hoy No Circula Sabatino establecen que este 8 de julio de 2023, por ser el segundo sábado del mes, los vehículos que descansan son los que tengan las siguientes características:



Holograma 1: con terminación de placa en número PAR, es decir, terminación 2, 4, 6, 8 y 0.

Todos los de holograma 2 con cualquier terminación de placas.

Todos los carros foráneos, de todos los engomados, de todas las terminaciones.

Hoy No Circula Sabatino: ¿Qué terminación de placas descansa?|SedemaCDMX

¿Qué vehículos se encuentran exentos del Hoy No Circula durante el segundo sábado del mes?

El programa Hoy No Circula Sabatino establece que para este 8 de julio no podrán circular por el Valle de México todos los coches foráneos así como los autos con holograma 2 y los vehículos con holograma 1 terminación de placas terminación de placa en número par (2, 4, 6, 8 y 0); sin embargo, si cuentas con las siguientes características podrás circular de manera libre:



Hologramas 0 y 00.

Motocicletas.

Taxis.

Automóviles eléctricos e híbridos de categoría 1 y 2

Carros conducidos por personal de salud

Vehículos que utilicen gas natural como combustible

Transporte escolar

¿En qué municipios del Edomex se encuentra activo el Hoy No Circula Sabatino?

El programa Hoy No Circula se encuentra activo en las 16 alcaldías de la CDMX, así parte del Estado de México (Edomex), pero solo para 18 municipios conurbados a la capital del país, siendo:



Atizapán de Zaragoza Coacalco de Berriozábal Cuautitlán Cuautitlán Izcalli Chalco Chicoloapan Chimalhuacán Ecatepec de Morelos Huixquilucan Ixtapaluca La Paz Naucalpan de Juárez Nezahualcóyotl Nicolás Romero Tecámac Tlalnepantla de Baz Tultitlán Valle de Chalco

Hoy No Circula en el Valle de México, ¿cuáles son las restricciones?|Sedema

¿Cómo funciona el Hoy No Circula con placas foraneas?

Para los vehículos con placas que no corresponden a la Ciudad de México o Edomex, es decir, autos foráneos, el programa Hoy No Circula Sabatino aplica de forma distinta, por ejemplo, descansaran:



Todos los autos entre las 5 y 11 de la mañana (am).

Los coches con terminación de placa en 9 y 0, la restricción se amplía hasta las 10 de la noche, sin importar el color del engomado.

En tanto, los autos foráneos con los mismos hologramas, emplacado y engomado en Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala, podrán circular en el Valle de México con los lineamentos previamente mencionados del Hoy No Circula.

¿En qué horario se encuentra activo el programa Hoy No Circula?

Las restricciones del programa Hoy No Circulan se aplican de lunes a sábado en un horario de 5:00 a 22:00 horas y cualquier agente de tránsito previamente identificado puede infraccionarte.

¿Hay Doble Hoy No Circula este sábado 8 de julio?

Hasta ahora, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) no ha reportado altos niveles de ozono en el Valle de México, por lo que hay baja probabilidad de que se active la alerta por Contingencia Ambiental este sábado 8 de julio de 2023, lo que significa que no habrá Doble Hoy No Circula ni restricciones extras.