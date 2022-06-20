Huelgas ferroviarias paralizarán la red de transporte del Reino Unido

La mayor paralización de ferrocarriles de Reino Unido en 30 años comenzará el martes 21 de junio, cuando decenas de miles de empleados vayan a huelga por un conflicto salarial que, según advierten los sindicatos, podría llevar a una acción coordinada con otros sectores.

Más de 50,000 trabajadores de los ferrocarriles irán a la huelga el martes 21, el jueves 23 y el sábado 25 de junio por la congelación salarial y los recortes laborales, lo que los sindicatos califican como el inicio de un posible "verano del descontento", en el que profesores, médicos e incluso abogados se movilizarán por todo Reino Unido.

"Enfrentados a un programa tan agresivo (con recortes de puestos de trabajo, condiciones, salarios y pensiones), el RMT no tiene otra opción que defender a nuestros miembros sindicalmente y detener esta carrera hacia el fondo", dijo Mick Lynch, secretario general de los Trabajadores Ferroviarios, Marítimos y del Transporte (RMT) respecto a la huelga de ferrocarriles.

Las conversaciones de última hora habían fracasado, lo que significaba que las huelgas ferrocarrileras de esta semana seguirían en marcha y que habrá más huelgas previstas, añadió Lynch.

"Nuestra campaña durará todo el tiempo que sea necesario", dijo a periodistas.

El ministro de Transportes, Grant Shapps, condenó las huelgas, advirtiendo de que causarían trastornos masivos en el transporte de Reino Unido y acusó a los sindicatos de luchar contra el progreso tecnológico.

"En lugar de proteger sus puestos de trabajo, los están poniendo en peligro, así como el futuro de los ferrocarriles", dijoShapps al Parlamento.

Los hogares de Reino Unido están sufriendo la mayor presión económica en décadas, con un aumento en los precios de los alimentos y el combustible, lo que ha llevado la inflación a 10%, mientras que los salarios medios subyacentes no son más altos que en 2006, cuando se ajustaban a la inflación.