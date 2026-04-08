¿Alerta en el Tren Maya? Exigen prevenir una tragedia tras denuncias de hundimiento

La polémica en torno al Tren Maya volvió a encenderse luego de que un video difundido en redes sociales pusiera sobre la mesa posibles riesgos estructurales en el Tramo 5 del proyecto. En este contexto, la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, alzó la voz para exigir información clara, verificable y, sobre todo, garantías de seguridad para la población.

El material, grabado presuntamente por un ingeniero en Quintana Roo, muestra trabajos de apuntalamiento en pilotes, lo que desató especulaciones sobre un posible hundimiento. Aunque las autoridades han pedido no generar alarma, la legisladora subrayó que la prioridad debe ser la prevención de cualquier riesgo mayor.

“La seguridad no puede ponerse en duda”: López Rabadán

Desde su posicionamiento, López Rabadán fue enfática: la ciudadanía tiene derecho a conocer el estado real de una de las obras más emblemáticas del gobierno. Aseguró que no se trata de politizar el tema, sino de evitar escenarios que puedan derivar en tragedias.

La diputada recordó antecedentes recientes en proyectos ferroviarios donde fallas estructurales terminaron con consecuencias fatales, por lo que insistió en que no se deben minimizar las señales de alerta.

“Se deben aplicar todos los estándares de ingeniería necesarios para garantizar la estabilidad”, advirtió.

¡Es una bomba de tiempo! ⚠️🚆 Otra de las obras faraónicas, el Tren Maya, presenta hundimientos, según documentó el ingeniero Wilberth Esquivel, quien muestra trabajos de refuerzo y señala fallas en la estructura. Además de que intentaron impedirle grabar lo ocurrido. ¿Qué están… pic.twitter.com/j9FN4ZV2z8 — adn Noticias (@adnnoticiasmx) April 8, 2026

Gobierno promete revisión técnica en Tren Maya

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum respondió al tema durante su conferencia matutina, asegurando que no existe un problema inmediato en el Tren Maya. Sin embargo, reconoció la necesidad de atender la inquietud pública.

En ese sentido, informó que solicitó una revisión específica del tramo señalado y un dictamen técnico que permita aclarar cualquier duda sobre la obra. La instrucción incluye la colaboración entre especialistas de infraestructura y personal de la Secretaría de la Defensa Nacional.