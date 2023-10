¡No sé nada de mis hermanos!: Uriel Estrada espera noticias de Acapulco tras devastación de “Otis”

Nuestro compañero, Uriel Estrada, conductor y reportero de Fuerza Informativa Azteca (FIA), envía un sentido mensaje desde la preocupación e incertidumbre, misma con la que hoy amanecieron cientos de guerrerenses y de mexicanos que tienen familiares de vacaciones o viviendo en Acapulco, Guerrero, ras el impacto del huracán “Otis”.

El Puerto de Acapulco está incomunicado tras el impacto de este fenómeno metereológico; las torres que permitían la señal de telefonía e internet se desplomaron.

“Desde las 3 de la mañana no he podido hablar con mis hermanos": Uriel Estrada por paso de “Otis”

Uriel Estrada nació y creció en el Puerto de Acapulco, desde la madrugada de este miércoles no sabe nada de sus hermanos, pero a pesar de la angustia pide mantener la calma, poner el granito de arena en el centro de acopio para aquellos que hoy nos necesitan.

“Qué tristeza lo que está pasando en Acapulco, se los digo de todo corazón. Hay un profundo pesar de ver las imágenes de lo que esta sucediendo”, fue la frase con la que inició su mensaje.

Compartió con la audiencia de FIA que como alguien que “nació y creció en ese bello puerto hoy devastados por los embates del huracán “Otis”, me preocupa que desde las 3 de la mañana no he podido hablar con mis hermanos que viven allá y con quienes tuve la última comunicación durante la madrugada”.

Con ese sentir -agregó- puedo entender que muchos de mis paisanos que tienen familiares en Acapulco están viviendo la misma angustia; los entiendo perfectamente, nuestra esperanza está en que la comunicación se restablezca lo más pronto posible para tener un panorama general y también para saber de nuestros familiares.

Solidaridad y apoyo ante la desgracia en Acapulco

Uriel Estrada recomendó difundir información que esté verificada para que la ayuda llegue al lugar; confió en que las autoridades pronto puedan restablecer la comunicación y abrir los caminos de la Autopista del Sol.

Destacó el sentido de solidaridad de los mexicanos en situaciones de desgracia por lo que llamó a la suma de esfuerzos para salir adelante en este tipo de tragedias.

“Hoy toda ayudar a Guerrero, particularmente al Puerto de Acapulco, así que los invito a que ayudemos, ya hay un centro de acopio en la Ciudad de México a donde pueden llevar desde agua embotellada, alimentos no perecederos, artículos de higiene personal leche en polvo y pañales. Vamos a sumarnos, se los quiero pedir como un acapulqueño de nacimiento que como muchos de mis paisanos me duele ver lo que está sucediendo. De verdad me llega al corazón lo que está pasando allá. Ayudemos, un abrazo para todos”, finalizó.

FIA se solidariza con nuestro compañero, con los damnificados y con aquellos que hoy siguen esperando una llamada, un mensaje de que todo está bien.