¿El huracán Polo seguirá azotando a México?: 23 estados tendrán lluvias

El huracán Polo seguirá influyendo en el clima de México durante este sábado 26 de septiembre. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el sistema se mantendrá como huracán de categoría 5 al suroeste de la península de Baja California y reforzará las lluvias en Baja California Sur, Sinaloa y Nayarit, además de generar viento y oleaje elevado.

¿Dónde lloverá más fuerte este sábado?

Para mañana se esperan lluvias fuertes a muy fuertes en Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima y Guerrero, mientras que Baja California Sur tendrá lluvias fuertes. En las zonas costeras también habrá rachas de viento y oleaje de hasta 3.5 metros.

El panorama será particularmente complicado en el sur y sureste del país. Se pronostican lluvias muy fuertes a intensas en zonas de Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Veracruz.

También habrá lluvias en Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima y Guerrero.

Durante esta tarde se prevén #Lluvias de fuertes a intensas en zonas de 23 estados de #México.



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En otros estados del norte, centro y sureste se esperan lluvias de menor intensidad, incluidos Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Yucatán y Quintana Roo.

El SMN advierte que las lluvias fuertes pueden provocar encharcamientos, inundaciones, deslaves y aumento en los niveles de ríos y arroyos.

¿Qué otros fenómenos provocarán lluvias?

Polo no será el único responsable del mal tiempo. El monzón mexicano, canales de baja presión y la inestabilidad atmosférica mantendrán condiciones favorables para lluvias en diferentes regiones.

Además, una zona de baja presión frente a Oaxaca tiene potencial para desarrollo ciclónico, mientras una vaguada en altura influirá sobre la península de Yucatán.

En contraste, una circulación anticiclónica mantendrá temperaturas de 35 a 40 grados Celsius en entidades como Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Guerrero, Oaxaca, Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

¿Cómo estará el clima en CDMX y Edomex el 26 de septiembre?

En el Valle de México se espera una mañana fresca, con ambiente frío en las zonas altas del Estado de México, cielo medio nublado y bruma.

Durante la tarde aumentará la temperatura y el cielo estará de medio nublado a nublado. El Edomex tendrá lluvias puntuales fuertes, principalmente en el oeste y suroeste, mientras que en la CDMX se esperan intervalos de chubascos con descargas eléctricas.

En la capital del país, la temperatura mínima será de 14 a 16 °C y la máxima de 25 a 27 °C. Para el Edomex se prevé una mínima de 9 a 11 °C y máxima de 23 a 25 °C.