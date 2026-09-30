¿En qué municipios de Jalisco suspendieron clases por el paso de la tormenta tropical Rachel?

La tormenta tropical Rachel ya modificó las actividades en Jalisco. Como medida preventiva ante su posible acercamiento a las costas de Jalisco y Colima, este miércoles 30 de septiembre se suspenderán las clases presenciales en ambos turnos en planteles de 30 municipios.

La Secretaría de Educación Jalisco pidió a madres, padres y estudiantes mantenerse atentos a las cuentas oficiales ante posibles cambios.

¿En qué municipios de Jalisco se suspenden las clases?

La suspensión aplica en Acatlán de Juárez, Atemajac de Brizuela, Autlán de Navarro, Cabo Corrientes, Cihuatlán, Concepción de Buenos Aires, Cuautitlán de García Barragán, El Grullo, Gómez Farías, Jilotlán de los Dolores, La Huerta, La Manzanilla de la Paz, Mascota, Mazamitla, Pihuamo, Puerto Vallarta, Quitupan, Santa María del Oro, Talpa de Allende, Tamazula de Gordiano, Tecalitlán, Tizapán el Alto, Tomatlán, Tonila, Tuxpan, Valle de Juárez, Villa Corona, Villa Purificación, Zapotiltic y Zapotitlán de Vadillo.

La medida contempla los planteles educativos ubicados en estos municipios y aplica durante ambos turnos.

¿Qué se espera por el paso de Rachel en Jalisco?

Ante la evolución del sistema, fue reactivada la coordinación estatal de emergencias. Hay puestos de comando en Cabo Corrientes, El Grullo y Tomatlán, además de un Centro de Operaciones de Emergencia en Guadalajara.

En total, se desplegaron 250 oficiales de distintas dependencias para atender posibles afectaciones.

El director de Protección Civil y Bomberos de Jalisco, Sergio Ramírez, explicó que se esperan lluvias y un aumento importante del oleaje.

Los modelos meteorológicos contemplan acumulados de alrededor de 250 milímetros en Costa Sur, Sierra Occidental y Sierra de Amula, mientras que para Puerto Vallarta se estiman entre 100 y 150 milímetros.

¿Cuándo aumentará el oleaje en Jalisco?

De acuerdo con Protección Civil, el oleaje comenzaría a incrementarse desde la tarde de este martes, con mayor intensidad durante el miércoles y jueves.

Mientras tanto, continúa la búsqueda de una joven originaria de San Luis Potosí, desaparecida desde el sábado. El operativo se mantiene tanto en playa como con embarcaciones en el mar.

Las autoridades mantienen el llamado a seguir únicamente información oficial y atender las indicaciones de Protección Civil ante la evolución de Rachel.