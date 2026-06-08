¿Contingencia ambiental? Autos que no podrán salir por el Hoy No Circula este lunes 8 de junio

Este lunes 8 de junio, el programa Hoy No Circula vuelve a operar en las 16 alcaldías de la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex). Por ello, en Azteca Noticias te compartimos la lista de restricciones completas para esta semana.

Recuerda que este programa busca reducir la contaminación ambiental en el Valle de México, especialmente la concentración de partículas de ozono, las cuales pueden ocasionar daños graves a la salud.

¿Qué autos no circulan este lunes 8 de junio en CDMX y Edomex?

Para este lunes no fue necesario activar la Fase 1 de Contingencia Ambiental, por lo que las restricciones sólo abarcan:



Autos con engomado amarillo

Autos con terminación de placas 5 y 6

Autos con holograma 1 y 2

El programa tiene un horario de lunes a sábado de 5:00 a 22:00 horas, mientras que el domingo es el único día que todos los autos pueden circular siempre y cuando no se active el Doble Hoy No Circula.

Calendario Hoy No Circula CDMX y Edomex|Gobierno CDMX

¿De cuánto es la multa por no seguir el Hoy No Circula?

¡No malgastes el dinero! De acuerdo al Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México, la multa por circular en día restringido es de 20 a 30 UMAs (Unidad de Medida y Actualización).

A partir de febrero 2026, la UMA tiene un valor de $117.31 pesos, por lo que el precio puede variar en la entidad mexiquense y la capital



Mínima 20 UMAs $2,346 pesos

Intermedia 25 UMAs $2,932.75 pesos

Máxima 30 UMAs $3,519 pesos

Calendario del Hoy No Circula para la semana de junio 2026

De acuerdo con el programa Hoy No Circula, las restricciones vehiculares se aplican según el color del engomado y la terminación de la placa.

Los vehículos con engomado amarillo (5 y 6) no circulan los lunes



Rosa (7 y 8), los martes.

Rojo (3 y 4), los miércoles.

Verde (1 y 2), los jueves

Azul (9 y 0), los viernes.

🌞¡Buen día!

El #HoyNoCircula de este lunes 5 de mayo en la #ZMVM es para los vehículos con #EngomadoAmarillo 🟡y terminación de placas 5 y 6, con holograma 1 y 2.

🚗𝐸𝑥𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 - 𝐡𝐨𝐥𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚𝐬 𝟎𝟎 𝐲 𝟎. pic.twitter.com/a5TpiwXw9V — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) May 5, 2025

En cuanto al sábado, el calendario queda de la siguiente manera:



Primer sábado: Holograma 1 + placas impares

Segundo sábado: Holograma 1 + placas pares

Tercer sábado: Holograma 1 + placas impares

Cuarto sábado: Holograma 1 + placas pares

¿Qué significa la Fase 1 o Fase 2 de contingencia ambiental?