Enfermedad de Chagas: ¿por qué es tan peligrosa la picadura de la chinche besucona?

¿No sabes si te picó una chinche? En los últimos días se ha reportado la aparición de chinches besuconas, una plaga que puede representar un gran peligro debido a la transmisión de la enfermedad de Chaga

Un padecimiento que afecta a millones de personas en América Latina y que, si no se detecta a tiempo, puede causar daños irreversibles.

¿Qué es la chinche besucona y por qué representa un peligro?

Las llamadas chinches besuconas, también conocidas como triatominos, son insectos que se alimentan de sangre humana y animal.

Su nombre se debe a que suelen picar cerca de la boca, los ojos o el rostro, atraídas por el calor corporal y el dióxido de carbono que las personas exhalan al respirar.

Contrario a lo que muchas personas imaginan, no son insectos pequeños ya que pueden alcanzar hasta cinco centímetros de longitud y suelen esconderse en grietas de paredes, techos, corrales, gallineros, montones de leña o zonas con acumulación de piedras.

Pero el verdadero peligro no está en la picadura en sí, sino en lo que ocurre después, pues este animal suele dejar sus heces muy cerca de la herida. Si la persona se rasca, los parásitos presentes pueden ingresar al organismo.

¿Cómo se transmite la enfermedad de Chagas?

La enfermedad de Chagas es causada por el parásito *Trypanosoma cruzi*. Aunque la principal forma de contagio es mediante el contacto con las heces de la chinche besucona infectada, también puede transmitirse:



Durante el embarazo.

Transfusiones sanguíneas.

Trasplantes de órganos.

Consumo de alimentos contaminados.

Una vez dentro del organismo, el parásito circula por la sangre y posteriormente invade tejidos como el corazón, el esófago y el colon.

De acuerdo con la OMS, alrededor de siete millones de personas en el mundo viven con esta enfermedad y cada año provoca cerca de 10 mil muertes.

Síntomas de la enfermedad de Chagas: ¿cómo detectarlos?

La primera etapa, conocida como fase aguda, aparece durante las primeras semanas después de la infección.

En muchos casos no presenta síntomas, pero algunas personas pueden experimentar fiebre, dolor de cabeza, cansancio, inflamación en el sitio de la picadura o hinchazón de un párpado, conocida como signo de Romaña.

Posteriormente inicia la fase crónica, que puede permanecer silenciosa entre 10 y 30 años. Durante este tiempo, el parásito continúa dañando órganos internos sin causar molestias evidentes.

Cuando aparecen las complicaciones, pueden presentarse alteraciones cardíacas graves, insuficiencia cardiaca, agrandamiento del esófago o del colon e incluso muerte súbita

¿Dónde se encuentra la chinche besucona?

Especialistas señalan que en México se han identificado alrededor de 32 especies de triatominos distribuidas en gran parte del territorio nacional, principalmente en regiones cálidas, como:



Veracruz

Oaxaca

Yucatán

Hidalgo

Guanajuato

Chiapas

Aunque históricamente se les ha asociado con zonas rurales, también pueden encontrarse en jardines, patios y áreas suburbanas donde existan refugios adecuados para estos insectos.